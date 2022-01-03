"Вулверхэмптон" сенсационно обыграл "красных дьяволов".

В рамках 21-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома на "Олд Траффорд" уступил "Вулверхэмптону" с минимальным счетом.

Отметим, что победный гол забил 35-летний португалец Жоау Моутинью под конец игры. Впервые в истории АПЛ "Вулверхэмптон" одержал победу на поле "Олд Траффорд".

Также стоит отметить, что впервые в сезоне смог сыграть защитник манкунианцев Фил Джонс, который страдает от регулярных травм.

Для "Манчестер Юнайтед" это первое поражение под руководством нового тренера Ральфа Рангника.

"Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" - 0:1

Гол: Жоау Моутинью, 82

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Уан-Биссака (Эланга, 84), Варан, Джонс, Шоу, Мактоминей, Матич, Гринвуд (Фернандеш, 60), Санчо (Рашфорд, 76), Кавани, Роналду

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Килман, Коуди, Саис, Семеду, Тринкау (Адама Траоре, 66), Невеш, Моутинью, Марсаль, Хименес (Фабио Силва, 81), Поденсе (Дендонкер, 88)

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