В рамках 21-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома на "Олд Траффорд" уступил "Вулверхэмптону" с минимальным счетом.
Отметим, что победный гол забил 35-летний португалец Жоау Моутинью под конец игры. Впервые в истории АПЛ "Вулверхэмптон" одержал победу на поле "Олд Траффорд".
Также стоит отметить, что впервые в сезоне смог сыграть защитник манкунианцев Фил Джонс, который страдает от регулярных травм.
Для "Манчестер Юнайтед" это первое поражение под руководством нового тренера Ральфа Рангника.
"Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" - 0:1
Гол: Жоау Моутинью, 82
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Уан-Биссака (Эланга, 84), Варан, Джонс, Шоу, Мактоминей, Матич, Гринвуд (Фернандеш, 60), Санчо (Рашфорд, 76), Кавани, Роналду
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Килман, Коуди, Саис, Семеду, Тринкау (Адама Траоре, 66), Невеш, Моутинью, Марсаль, Хименес (Фабио Силва, 81), Поденсе (Дендонкер, 88)
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АПЛ: положение команд
- "Манчестер Сити" после 21 тура имеет 53 очка. У "Челси" - 43 балла. У "Ливерпуля" 42 очка, но матч в запасе.
- "Арсенал" имеет 35 очков после 20 туров. У "Вест Хэма" на одно очко меньше за этот же период.
- "Манчестер Юнайтед" набрал 31 зачетный пункт за 19 матчей. "Тоттенхэм" набрал 33 очка за 18 игр. "Вулверхэмптон" после 19 поединков имеет 28 баллов.