"Красные дьяволы" попытаются взять реванш у "Сити" за унизительное фиаско в первом круге.

В субботу, 14 января, состоится центральный матч 20-го тура английской Премьер лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Манчестер Сити".

Игра пройдет на легендарном стадионе "Олд Траффорд".

Данный поединок крайне принципиален для обоих коллективов не только в контексте дерби, но и с турнирной точки зрения. "Красные дьяволы" должны взять три очка в этом противостоянии, чтобы сохранить место в топ-4. "Горожанам", в свою очередь, нужно побеждать, чтобы догнать лондонский "Арсенал", который удерживает лидерство в АПЛ.

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Последняя встреча этих команд в рамках АПЛ завершилась сокрушительной победой "Сити" со счетом 6:3 и "красные дьяволы" точно хотят взять реванше за это унизительное фиаско.

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: прогноз

Букмекеры считают команду Пепа Гвардиолы фаворитом этой дуэли. Так, поставить на победу "Манчестер Сити" в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1,85. Успех "Юнайтед", в свою очередь, оценен экспертами в 4,20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3,90.

По мнению аналитиков, матч "Сити" против "Юнайтед" получится результативным: тотал больше 2,5 мяча идет за 1,72, а тотал меньше 2,5 мяча - за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1,41. На гол гостей ставки принимают с коэффициентом 1.16. Поставить на "обе забьют" можно за 1,66.

Наиболее вероятным исходом матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 7,60.

Добавим, что в прошлом матче этих команд форвард "Сити" Эрлинг Холанд отличился 3 забитыми голами. Всего в этом сезоне АПЛ норвежец забил уже 21 гол. Ставки на гол Холанда в игре с "красными дьяволами" принимают с коэффициентом 1,87.

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" можно будет посмотреть 14 января на канале Setanta Sports.

Начало встречи - в 14:30 по киевскому времени.

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