"Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок английской лиги в шестой раз в своей истории.

В воскресенье, 26 февраля, состоялся финал Кубка английской лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" противостоял "Ньюкаслу".

Поединок проходил на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой "красных дьяволов" со счетом 2:0.

Счет в игре был открыт на 33-й минуте - гол забил полузащитник "красных дьяволов" Каземиро. Бразилец головой замкнул подачу Люка Шоу со штрафного с левого фланга. На 39-й минуте нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд ворвался в штрафную "Ньюкасла" и пробил по воротам Лориса Кариуса. Мяч влетел в сетку после рикошета от защитника "Ньюкасла" Свена Ботмана.

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 2:0

Голы: Каземиро 33, Ботман 39 (авт.)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Уан-Биссака 46), Варан, Мартинес, Шоу, Фред (Забитцер 70), Каземиро, Антони (Санчо 83), Фернандеш, Рашфорд (Магуайр 88), Вегорст (Мактомини 70)

"Ньюкасл": Кариус, Берн, Ботман, Шер, Триппьер, Жоэлинтон, Гимарайнш (Уиллок 79), Лонгстафф (Исак 46), Сен-Максимен (Мерфи 78), Уилсон (Ритчи 90+2), Альмирон (Андерсон 90+2)

Предупреждения: Далот 9, Фред 37, Каземиро 87, Мартинес 90+6 – Жоэлинтон 45+6, Ботман 67, Шер 90+6

Обзор матча:

Отметим, что перед финалом Кубка лиги "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" поддержали Украину. Перед стартовым свистком обе команды вместе с судейской бригадой собрались для общей фотографии с баннером "FOOTBALL STANDS TOGETHER", исполненном в сине-желтых цветах.

Таким образом они выразили поддержку народу Украины, а также напомнили всему миру в годовщину полномасштабного вторжения РФ, что война еще не закончена.

Добавим, что "Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок английской лиги в шестой раз в своей истории. Это первый трофей клуба с 2017 года, когда "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы. В финале европейского турнира английский клуб обыграл нидерландский "Аякс" со счетом 2:0.

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