В 15-м туре АПЛ "Челси" Михаила Мудрика отправится в гости к "Манчестер Юнайтед".

В среду, 6 декабря, состоится центральный поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" встретится с лондонским "Челси".

Игра пройдет на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Главным арбитром встречи назначен Крис Кавана.

"Манчестер Юнайтед" после 14-ти туров идет на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе "красных дьяволов" 24 набранных очка. "Челси" с 19 баллами занимает 10-е место.

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В прошлом туре АПЛ лондонский клуб одержал победу над "Брайтоном" со счетом 3:2. Два гола в составе "синих" забил Энцо Фернандес, еще один мяч в активе Леви Колвилла. "Манчестер Юнайтед" в рамках 14-го тура проиграл в гостях против "Ньюкасла" (0:1).

Манчестер Юнайтед - Челси: прогноз

Фаворитом поединка "Манчестер Юнайтед" - "Челси" с небольшим преимуществом является лондонский клуб. Победа команды Маурисио Почеттино оценивается коэффициентом 2,48. Ставки на триумф "красных дьяволов" принимаются с коэффициентом 2,80. Ничья - 3,65.

На гол "Юнайтед" в матче с "Челси" ставки принимают с коэффициентом 1,26. Гол "синих" оценивается коэффициентом 1,23.

Наиболее вероятным исходом матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси" является ничья со счетом 1:1. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 7,40.

Манчестер Юнайтед - Челси: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси" можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Кроме того, трансляция этой встречи будет доступна на Киевстар ТВ, а по промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Добавим, что в прошлом сезоне АПЛ "Челси" ни разу не смог выиграть у "Манчестер Юнайтед": матч первого круга на поле "синих" завершился вничью (1:1), а во втором кругу "красные дьяволы" на домашнем стадионе выиграли со счетом 4:1.

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