Единственный и победный гол забил бразильский форвард во втором тайме.

Лондонский "Челси" в родных стенах проиграл с минимальным счетом действующему чемпиону Англии.

"Манчестер Сити" благодаря голу Габриэла Жезуса набрал три очка и опередил "аристократов" в турнирной таблице.

В первом тайме гости владели инициативой, но поразить ворота "Челси" не смогли. А вот после перерыва команда Хосепа Гвардиолы забила победный мяч. 24-летний нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус воспользовался суматохой в штрафной и попал в ворота Эдуара Менди.

Отметим, что хавбек "Ман Сити" и сборной Украины Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от травмы и матч он пропускал.

"Челси" - "Манчестер Сити" - 0:1

Гол: Жезус, 53

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс (Силва, 29), Канте (Хавертц, 60), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Ковачич, Алонсо, Лукаку, Вернер

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер, Де Брюйне (Марез, 81), Родри, Бернарду Силва, Грилиш (Стерлинг, 87), Фоден (Фернандиньо, 87), Жезус

АПЛ: ситуация в турнирной таблице

По итогам шести матчей "Челси" и "Ман Сити" набрали по 13 очков, но из-за разницы забитых/пропущенных выше расположились "горожане". У "Ливерпуля" также 13 очков, но еще и игра в запасе.

"Манчестер Юнайтед" также имеет 13 очков после шести туров, но они занимают 4-ю строчку.

Автор: Артем Будрин