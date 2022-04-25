Команда Александра Зинченко поборется с командой Андрея Лунина за путевку в финал ЛЧ.

Во вторник, 26 апреля, состоится первый поединок полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Манчестер Сити" примет мадридский "Реал". Игра пройдет на стадионе "Этихад".

История противостояний "Ман Сити" и "Реала" насчитывает уже 8 матчей. Ранее было 6 официальных встреч в рамках Лиги чемпионов и две встречи в товарищеском турнире - Международном кубке чемпионов. Суммарно в очных встречах у команд паритет - по три победы и две ничьи.

Если считать только официальные матчи, то тут тоже нет преимущества у какой-то из команд - по две победы "Ман Сити" и "Реала" при стольких же ничьих (разница мячей - 7:7). В двух случаях соперники встречались на стадии плей-офф, и на счету каждого по одному успеху - "Реал" оказался сильнее в полуфинале сезона 2015/2016 (0:0 в Манчестере и 1:0 в Мадриде), а "Ман Сити" прошел дальше по итогам 1/8 финала сезона 2019/2020 (2:1 и в Мадриде, и в Манчестере).

"Манчестер Сити"

Команда Гвардиолы лидирует в английской Премьер лиге, имея в своем активе 80 очков после 33-х сыгранных туров.

На минувших выходных "горожане" одержали разгромную победу над "Уотфордом" со счетом 5:1. Результативной передачей в том матче отличился украинец Александр Зинченко.

В предыдущих раундах плей-офф Лиги чемпионов "Манчестер Сити" одолел португальский "Спортинг" и испанский "Атлетико".

"Реал Мадрид"

Мадридский "Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 78 баллами в активе. Команда Карло Анчелотти имеет солидный отрыв от преследователей и, из-за поражения "Барселоны" против "Райо Вальекано", уже в следующем туре может официально стать чемпионом Ла Лиги.

В прошлом раунде Лиги чемпионов мадридский коллектив играл против другого представителя АПЛ - лондонского "Челси". Тогда "королевский клуб" едва не вылетел из турнира. После победы на Стэмфорд Бридж со счетом 3:1, "Реал" проиграл на своем поле 2:3. Добавляет головной боли Анчелотти еще и переполненный лазарет: травмированы Каземиро, Менди, Марсело, Азар, Бэйл и Йович.

Манчестер Сити - Реал: где смотреть матч

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть 26 апреля на медиасервисе MEGOGO. Просмотр игры будет также доступен на платформе "Volia TV".

Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени.

Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч

Фаворитом этого противостояния букмекеры считают "Манчестер Сити".

На победу команды Пепа Гвардиолы предлагают коэффициент 1.49. Ничью оценили в 4.80, а победу "Реала" в 6.80.

Букмекеры считают, что дуэль "Ман Сити" и "Реала" получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча - за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на "обе забьют" можно за 1.85.

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