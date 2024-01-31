"Манчестер Сити" поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ.

В среду, 31 января, состоялся поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" принимал "Бернли".

Встреча команд прошла на стадионе "Этихад" и завершилась разгромной победой "горожан".

Счет в игре был открыт на 16-й минуте - гол с передачи Матеуса Нунеса забил Хулиан Альварес. На 22-й минуте аргентинский нападающий оформил дубль и удвоил преимущество "Манчестер Сити". Ассистировал ему Кевин Де Брюйне. На 46-й минуте испанский полузащитник Родри забил третий мяч "горожан", отличившись после передачи Фила Фодена. В компенсированное время "Бернли" удалось один мяч отквитать - отличился Амин Аль-Дахиль.

Видео дня

"Манчестер Сити" - "Бернли" - 3:0

Голы: Альварес, 16, 22, Родри, 46 - Аль-Дахиль, 90+3

Победа в этой игре позволила "Манчестер Сити" обойти в турнирной таблице Английской Премьер-лиги "Арсенал". С 46 баллами "горожане" занимают второе место. "Бернли" с 12 очками занимает 19-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет против "Брентфорда", а "Бернли" встретится с "Фулхэмом".

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