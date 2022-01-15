В 22-м туре чемпионата Англии по футболу "Челси" приехал в гости к "Манчестер Сити".
Игра была очень осторожной и все решил единственный гол во втором тайме. На 70-й минуте Кевин Де Брюйне забил в ворота бывшей команды и принес минимальную победу "горожанам". Ему ассистировал Жоау Канселу.
Отметим, что Александр Зинченко пропустил поединок из-за микротравмы.
"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:0
Гол: Де Брюйне, 70
"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Ляпорт, Стоунз, Уокер – Силва, Родри, Де Брюйне (Гюндоган, 84) – Стерлинг, Грилиш, Фоден (Габриэль Жезус, 88)
"Челси": Аррисабалага - Сарр, Тиаго Силва, Рюдигер – Алонсо (Маунт, 81), Ковачич, Канте, Аспиликуэта - Пулишич (Вернер, 69), Зийеш (Хадсон-Одои, 69) - Лукаку
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АПЛ: положение команд
- "Манчестер Сити" после 22 туров имеет 56 очков. У "Челси" после такого же количества матчей - 43 балла. "Ливерпуль" имеет 42 очка после 20 матчей.
- "Арсенал" имеет 35 очков после 20 игр - у них пятое место. "Вест Хэм" занимает четвертую позицию с 37 очками (за 21 матч).
- "Манчестер Юнайтед" набрал 31 балл за 19 матчей. В активе "Тоттенхэма" 33 очка после 18-и игр.