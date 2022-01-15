Похоже, интрига в чемпионской гонке умерла.

В 22-м туре чемпионата Англии по футболу "Челси" приехал в гости к "Манчестер Сити".

Игра была очень осторожной и все решил единственный гол во втором тайме. На 70-й минуте Кевин Де Брюйне забил в ворота бывшей команды и принес минимальную победу "горожанам". Ему ассистировал Жоау Канселу.

Отметим, что Александр Зинченко пропустил поединок из-за микротравмы.

"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:0

Гол: Де Брюйне, 70

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Ляпорт, Стоунз, Уокер – Силва, Родри, Де Брюйне (Гюндоган, 84) – Стерлинг, Грилиш, Фоден (Габриэль Жезус, 88)

"Челси": Аррисабалага - Сарр, Тиаго Силва, Рюдигер – Алонсо (Маунт, 81), Ковачич, Канте, Аспиликуэта - Пулишич (Вернер, 69), Зийеш (Хадсон-Одои, 69) - Лукаку

Читайте такжеЧелси повторно одолел Тоттенхэм и вышел в финал Кубка английской лиги

АПЛ: положение команд