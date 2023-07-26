Победу "горожанам" принесли голы Макети и Ляпорта.

В среду, 26 июля, состоялся товарищеский поединок, в котором "Манчестер Сити" противостоял мюнхенской "Баварии".

Игра проходила в Токио на Национальном стадионе Японии и завершилась победой "горожан" со счетом 2:1.

"Горожане" открыли счет в игре на 21-й минуте - гол забил Джеймс Макети. На 81-й минуте "Баварии" удалось сравнять счет в матче - гол в свой актив записал Матис Тель. Однако удержать ничейный счет мюнхенцам не удалось. На 86-й минуте с передачи Фила Фодена забил Эмерик Ляпорт и принес победу "Манчестер Сити".

Видео дня

"Бавария" - "Манчестер Сити" - 1:2

Голы: Тель, 81 - Макети, 21, Ляпорт, 86

"Бавария": Зоммер (Ульрайх, 46), Мазрауи (Сарр, 46), Упамекано (Станишич, 46), Павар (Тиквич, 46), Дэвис (Крэтциг, 46), Киммих (Горетцка, 46), Лаймер (Гравенберх, 46), Коман (Ваннер, 46; Павлович, 83), Сане (Мане, 46), Мусиала (Видович, 46; Ибрагимович, 82), Гнабри (Тель, 46)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 46), Стоунз (Бобб, 46), Рубен Диаш (Родри, 46), Аке (Аканджи, 29), Льюис (Ляпорт, 46), Ковачич (Филлипс, 46), Грилиш (Серхио Гомес, 46), Бернарду Силва (Перроне, 72), Макати (Фоден, 46), Альварес (Холанд, 46)

Обзор матча:

Для "Манчестер Сити" это вторая победа в рамках подготовки к новому сезону. Ранее "горожане" одержали волевую победу над японским клубом "Йокогама Маринос" (5:3).

"Бавария" также провела два матча после выхода из отпуска. В первой своей игре мюнхенцы разнесли немецкий клуб "Роттах-Эгерн" со счетом 27:0.

Напомним, в прошлом сезоне "Бавария" стала чемпионом Германии. "Манчестер Сити" выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Вас также могут заинтересовать новости: