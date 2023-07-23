"Горожане" проигрывали в два мяча, но сумели совершить камбэк и выиграть игру.

В воскресенье, 23 июля, состоялся товарищеский поединок, в котором "Манчестер Сити" играл против японского клуба "Йокогама Маринос".

Игра завершилась волевой победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 5:3.

Футболисты "Йокогамы" в средине первого тайма забили дважды и получили солидное преимущество в счете, но удержать его команде не удалось. В концовке первой половины игры "горожане" сумели отыграться. А во втором тайме забили еще трижды и одержали яркую волевую победу в этой игре.

Голами в составе японского коллектива отличились Андерсон Лопес, Кен Мацубара и Кента Иннуэ. За "Манчестер Сити" двумя мячами отличился Эрлинг Холанд и еще по одному голу забили Джон Стоунс, Хулиан Альварес и Родри.

"Йокогама" - "Манчестер Сити" - 3:5

Голы: Лопес, 27, Мацубара, 37, Иннуэ, 86 – Стоунз, 40, Альварес, 43, Холанд, 52, 90+2, Родри, 72

Обзор матча:

Для "Манчестер Сити" это был первый матч после выхода команды из отпуска. Следующий свой поединок "горожане" сыграют против мюнхенской "Баварии". Игра состоится 26 июля.

Напомним, в прошлом сезоне "Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиолы завоевал исторический "золотой требл": команда выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Первый официальный поединок в новом сезоне "Манчестер Сити" сыграет уже 6 августа. В рамках Суперкубка Англии "горожане" встретятся с лондонским "Арсеналом".

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