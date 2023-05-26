Финальный поединок Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле.

В субботу, 10 июня, состоится финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором "Манчестер Сити" сыграет против миланского "Интера".

Финал самого престижного клубного турнира пройдет на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле (Турция).

"Манчестер Сити" очень уверенно прошел свой путь к главному поединку за трофей ЛЧ: в 1/8 финала "горожане" одолели "РБ Лейпциг" (1:1, 7:0), в четвертьфинале прошли мюнхенскую "Баварию" (3:0, 1:1), а в полуфинале турнира выбили действующего победителя Лиги чемпионов - мадридский "Реал" (1:1, 4:0).

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Миланский "Интер" на пути к решающей игре выбил португальские клубы "Порту" (1:0, 0:0) и "Бенфику" (2:0, 3:3), а в полуфинале оказалсяе сильнее "Милана" (2:0, 1:0).

Стоит отметить, что миланский "Интер" и "Манчестер Сити" никогда не пересекались ранее, это будет первая очная встреча команд.

Манчестер Сити - Интер: прогноз

Подопечные Пепа Гвардиолы являются фаворитом финала Лиги чемпионов. Так, на победу "горожан" в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1,44. Триумф "Интера", в свою очередь, оценивается коэффициентом 7,20. Ничья - 5,00.

По мнению аналитиков, матч "Ман Сити" против "Интера" должен получиться результативным. Ставки на "Тотал больше 2,5 голов" принимаются с коэффициентом 1,70. На "Тотал меньше 2,5 голов" коэффициент - 2,23.

Букмекеры не сомневаются, что "Сити" удастся забить в основное время матча - коэффициент на гол "горожан" - 1,10. Гол миланского клуба оценивается коэффициентом - 1,72.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат - 6,90.

Победа "Ман Сити" в финале Лиги чемпионом с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценивается коэффициентом 1,21. Итоговый триумф "Интера" - 4,70.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский "Реал". В финале прошлого розыгрыша турнира "сливочные" победили английский "Ливерпуль".

Также "Реал" является самым титулованным клубом в истории турнира. Мадридцы выигрывали трофей ЛЧ рекордные 14 раз.

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