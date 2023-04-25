"Арсенал" попытается взять реванш у "горожан" за фиаско в матче первого круга.

В среду, 26 апреля, состоится центральный поединок 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся претенденты на чемпионский титул - "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Игра пройдет на стадионе "Этихад". Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер.

Матч этих команд в первом круге чемпионата Англии завершился победой "Сити" на стадионе "Эмирейтс" со счетом 3:1. В составе "горожан" голы забивали Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Эрлинг Холанд, а за "Арсенал" отличился Букайо Сака.

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В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" опережает "Манчестер Сити" на пять очков, но у "горожан" есть две игры в запасе. У "канониров" 75 набранных очков, у "Сити" - 70.

Стоит отметить, что дела у "канониров" в чемпионате Англии в последних играх идут не очень хорошо. Подопечные Микеля Артеты не могут выиграть три матча подряд, сыграв вничью против "Ливерпуля" (2:2), "Вест Хэма" (2:2) и "Саутгемптона" (3:3).

"Манчестер Сити", в свою очередь, находится в отличной игровой форме. "Горожане" выиграли пять из пяти последних матчей в рамках АПЛ.

Манчестер Сити - Арсенал: прогноз

Фаворитом этой встречи, по мнению букмекеров, являются подопечные Пепа Гвардиолы.

Так, ставки на победу "Манчестер Сити" принимаются с коэффициентом 1,58. Победа "Арсенала" оценивается коэффициентом 5,70. Ничья - 4,40.

По мнению аналитиков, в дуэли "Манчестер Сити" и "Арсенала" стоит ожидать от команд больше двух забитых голов. Ставки на "тотал больше 2,5" с коэффициентом принимают с коэффициентом 1,64. На "тотал меньше 2,5" коэффициент 2,35.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу подопечных Пепа Гвардиолы со счетом 2:1. Коэффициент на данный исход - 8,30.

Манчестер Сити - Арсенал: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Арсенал" можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

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