Бенжамен Менди попал в серьезную передрягу.

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" отстранил левого защитника Бенжамена Менди от тренировок и выступлений во всех турнирах.

Об этом клуб сообщил у себя на официальном сайте.

27-летний француз имеет проблемы - его правоохранительные органы обвиняют в четырех изнасилованиях.

"Манчестер Сити" может подтвердить, что после того, как сегодня Бенжамен Менди получил обвинение, то он сразу был отстранен от тренировок и выступлений до завершения расследования. Клуб не будет комментировать ситуацию до завершения следствия", - указано в заявлении "Манчестер Сити".

По информации СМИ, Менди подозревается в четырех изнасилованиях.

Менди пополнил состав "Ман Сити" летом 2017 года. "Горожане" заплатили "Монако" за скандального француза 57,5 миллионов евро. Бенжамен имеет такое же амплуа, что и 24-летний украинский футболист Александр Зинченко. В клубе они являются конкурентами за место в стартовом составе.

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Автор: Артем Будрин