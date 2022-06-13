Эрлинг Холанд впервые прокомментировал свой переход в "Манчестер Сити".

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд завершил свой переход в "Манчестер Сити".

В понедельник, 13 июня, 21-летний форвард подписал контракт с клубом из Манчестера до лета 2027 года, сообщает официальный сайт "горожан".

Напомним, "Ман Сити" объявил о договоренности с "Боруссией" по трансферу Холанда еще 10 мая.

Сообщалось, что "горожане" выплатят немцам отступные за нападающего - 75 миллионов евро, а Эрлинг в Англии будет получать 350 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы.

По данным СМИ, Холанд обойдется "Ман Сити" почти в 250 млн евро, включая зарплату. Комиссия агентам - 50 млн евро.

Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020-го. За два с половиной сезона он забил за немецкий клуб 86 голов в 89 матчах и отдал 23 результативных паса.

Эрлинг Холанд прокомментировал переход в "Манчестер Сити".

"Это особенный день для меня и моей семьи. Я всегда смотрел матчи "Манчестер Сити", а в последние сезоны мне это нравилось больше. Вы не можете не восхищаться стилем игры команды, ведь это интересно. "Манчестер Сити" создает много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я.

В этой команде множество футболистов высокого класса, а Гвардиола - один из величайших тренеров всех времен.

Поэтому я считаю, что нахожусь в правильной команде, чтобы реализовать свои амбиции. Хочу забивать голы, выигрывать трофеи и совершенствоваться как игрок, уверен, что смогу сделать это здесь. Это отличный переход для меня. Не могу дождаться начала предсезонной подготовки", - приводит слова Холанда пресс-служба "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что отец Эрлинга, Альф-Инге Холанд, тоже был профессиональным футболистом и защищал цвета "Манчестер Сити" с 2000 по 2003 год. Примечательно, что он подписал контракт с "горожанами" также 13 июня, ровно 22 года назад.

Эрлинг Холанд: карьера нападающего