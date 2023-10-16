Первый матч команд завершился победой сборной Украины.

Во вторник, 17 октября, в рамках восьмого тура отбора на Евро-2024 по футболу сборная Украины сыграет против Мальты.

Игра пройдет на Национальном стадионе в городе Та-Кали.

Обслужит эту встречу арбитр из Дании Мортен Крог. Его ассистенты - Деннис Волленберг Расмусмен и Стефен Брамсен. Четвертый рефери – Миккель Реддер.

Видео дня

Первый матч сборных Мальты и Украины в рамках текущего отборочного турнира завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0. Единственный гол забил Виктор Цыганков, реализовав пенальти.

Результаты сборной Украины в рамках квалификации Евро-2024: Англия (0:2), Северная Македония (3:2), Мальта (1:0), Англия (1:1), Италия (1:2), Северная Македония (2:0).

Результаты Мальты в отборе на Евро-2024: Северная Македония (1:2), Италия (0:2), Англия (0:4), Украина (0:1), Северная Македония (0:2), Италия (0:4).

Мальта - Украина

Ориентировочные составы:

Мальта: Бонелло, Аттар, Апап, Пепе, Мускат, Камензули, Нвоко, Кристенсен, Гилломье, Пайбер, Сатариано

Украина: Трубин, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Пихаленок, Зинченко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

Онлайн-трансляция матча

Матч против Мальты пропустит Руслан Малиновский. Полузащитник "сине-желтых" получил желтую карточку в игре против Северной Македонии, которая стала для него третьей в этом отборе. Таким образом, он был дисквалифицирован на одну игру.

Положение команд в турнирной таблице группы C:

Слова тренеров перед матчем Мальта - Украина

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров:

"В первом матче Мальта, по моему мнению, играла открыто. У нее были моменты, особенно – в первом тайме. Их было достаточно. Для нас это будет очень важная игра. Мы должны быть очень сконцентрированы. Для нас это будет очень важная игра, как и с Северной Македонией. Я уверен все игроки это понимают. Мы готовимся очень серьезно".

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини:

"За исключением последнего матча, против Северной Македонии, сборная Украины использовала одну и ту же схему. Это свидетельствует о том, что соперник имеет четко определенный стиль игры, с которым нашей команде придется бороться.

Сейчас ситуация иная, чем перед нашей предыдущей встречей. Тогда у Украины только появился новый тренер, который не имел много времени на реализацию своих мыслей.

Я ожидаю другую игру. Нам стоит адаптироваться к новой сборной Украины. Мы понимаем, что соперник бьется с Италией за второе место в группе. Это добавляет нашей встрече важности, поскольку ее результат будет иметь непосредственное влияние на турнирную таблицу".