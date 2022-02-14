В матче 25-го тура чемпионата Италии "Аталанта" принимала "Ювентус". Поединок завершился вничью.
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 60-й минуте. Через 16 минут после своего появления 28-летний украинец заработал право на штрафной удар. Сам Руслан традиционно выполнил стандартное положение. Скатил мяч Ремо Фройлер, а Малиновский пушечным выстрелом с более 30 метров попал в "девятку" ворот Войцеха Щенсны.
Однако "Аталанта" не дотерпела до победы и пропустила от туринцев на 90+1-й минуте.
Отметим, что для Малиновского это четвертый гол в его карьере в ворота "Ювентуса".
"Аталанта" - "Ювентус" - 1:1
Голы: Малиновский, 76 - Данило, 90+1
"Аталанта": Спортьелло, Толой, Демирал, Джимсити, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Дзаппакоста (Меле, 61), Коопмейнерс, Бога (Пашалич, 90+1), Муриэль (Малиновский, 60)
"Ювентус": Щенсны, Данило, Де Лигт, Бонуччи (Куадрадо, 80), Де Шильо, Маккенни (Кин, 82), Локателли, Рабио (Артур, 87), Дибала, Влахович, Мората (Аке, 86)
Чемпионат Италии: положение команд
- После 25 туров в активе "Ювентуса" 46 очков и 4-е место в турнирной таблице Серии А. У "Аталанты" 44 очка, но игра в запасе в отличие от "Юве".
- Лидирует в турнирной таблице "Милан" с 55 очками в активе. "Наполи" и "Интер" имеют соответственно 53 и 54 балла. Среди этого трио лишь у команды Симоне Индзаги матч в запасе.