Украинский футболист стал джокером для "Аталанты", однако бергамаски потеряли три очка.

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Аталанта" принимала "Ювентус". Поединок завершился вничью.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский начал игру в запасе, но появился на поле на 60-й минуте. Через 16 минут после своего появления 28-летний украинец заработал право на штрафной удар. Сам Руслан традиционно выполнил стандартное положение. Скатил мяч Ремо Фройлер, а Малиновский пушечным выстрелом с более 30 метров попал в "девятку" ворот Войцеха Щенсны.

Однако "Аталанта" не дотерпела до победы и пропустила от туринцев на 90+1-й минуте.

Отметим, что для Малиновского это четвертый гол в его карьере в ворота "Ювентуса".

"Аталанта" - "Ювентус" - 1:1

Голы: Малиновский, 76 - Данило, 90+1

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Демирал, Джимсити, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Дзаппакоста (Меле, 61), Коопмейнерс, Бога (Пашалич, 90+1), Муриэль (Малиновский, 60)

"Ювентус": Щенсны, Данило, Де Лигт, Бонуччи (Куадрадо, 80), Де Шильо, Маккенни (Кин, 82), Локателли, Рабио (Артур, 87), Дибала, Влахович, Мората (Аке, 86)

Чемпионат Италии: положение команд