Полузащитник "Аталанты" поставил точку в истории с конфликтом с Петраковым.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский раскрыл некторые подробности своего конфликта с главным тренером сборной Украины Александром Петраковым.

По словам футболиста, причиной того, что он покинул расположение национальной команды была травма. А конфликт с наставником сборной случился из-за неправильно подобранного момента для разговора.

Также Малиновский подтвердил, что конфликт между ним и тренером был решен с помощью телефонного разговора, однако футболист не стал уточнять, кто кому позвонил первый.

- Я чувствовал дискомфорт, были проблемы с мышцами, не был готов. Я сыграл в первых двух турах, потому что хотел сыграть за сборную. Может не в тот момент подошел. Нужно было один на один, а я в раздевалке это сказал, еще и футболисты "Динамо" и "Шахтера" уехали. Может это обидело. Я когда возвращался в Бергамо, то спокойно разговаривал с ним, пожелал удачи.

А потом все хотели что-то сказать, как-то прокомментировать эту ситуацию. Люди, которых я даже не знаю, говорили, что они что-то слышали. Неприятно было.

- Почему вы с Петраковым не высказались по этому поводу?

- Я не хотел, чтобы это обсуждали. Это должно оставаться между тренером и футболистом. Тема закрыта.

- Много говорилось о том, кто кому позвонил.

- Это останется между нами, кто кому набрал.

- Но звонок был?

- Да, мы одну минуту поговорили и закрыли этот вопрос, - сказал Малиновский в интервью Youtube-каналу "pressing".

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Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него за то, что остался в запасе на обе игры.

Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.

Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.

В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.

4 октября Петракова снова спросили о Малиновском, тренер ответил эмоционально.

Автор: Владимир Медяник