Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский раскрыл некторые подробности своего конфликта с главным тренером сборной Украины Александром Петраковым.
По словам футболиста, причиной того, что он покинул расположение национальной команды была травма. А конфликт с наставником сборной случился из-за неправильно подобранного момента для разговора.
Также Малиновский подтвердил, что конфликт между ним и тренером был решен с помощью телефонного разговора, однако футболист не стал уточнять, кто кому позвонил первый.
- Я чувствовал дискомфорт, были проблемы с мышцами, не был готов. Я сыграл в первых двух турах, потому что хотел сыграть за сборную. Может не в тот момент подошел. Нужно было один на один, а я в раздевалке это сказал, еще и футболисты "Динамо" и "Шахтера" уехали. Может это обидело. Я когда возвращался в Бергамо, то спокойно разговаривал с ним, пожелал удачи.
А потом все хотели что-то сказать, как-то прокомментировать эту ситуацию. Люди, которых я даже не знаю, говорили, что они что-то слышали. Неприятно было.
- Почему вы с Петраковым не высказались по этому поводу?
- Я не хотел, чтобы это обсуждали. Это должно оставаться между тренером и футболистом. Тема закрыта.
- Много говорилось о том, кто кому позвонил.
- Это останется между нами, кто кому набрал.
- Но звонок был?
- Да, мы одну минуту поговорили и закрыли этот вопрос, - сказал Малиновский в интервью Youtube-каналу "pressing".
Читайте такжеШевченко против Малиновского: прогноз букмекеров и где смотреть матч Дженоа - АталантаКонфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины
- Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него за то, что остался в запасе на обе игры.
- Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.
- Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.
- В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.
- 4 октября Петракова снова спросили о Малиновском, тренер ответил эмоционально.