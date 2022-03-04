Анатолий Тимощук стал предателем для Украины.

Рекордсмен сборной Украины по футболу по количеству сыгранных матчей Анатолий Тимощук продолжает работать помощником главного тренера в питерском "Зените" и не реагирует на войну, которую развязала Россия.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал действия Тимощука.

- Ракицкий покинул "Зенит", Ордец и Воронин покинули "Динамо" Москва. Почему молчит Тимощук?

- Правильно, что ребята покинули клубы. Я очень люблю Одессу, последние годы выпадало там бывать. Влюбился в этот город. Воронин поступил как одессит. Он - патриот своей страны, сколько он дал сборной Украины. Он патриот своего города, очень любит Одессу, я это знаю. Он часто приезжает в Одессу.

Насчет Тимощука, не знаю, это нужно у него спросить. Трудно комментировать, но это мне странно. Я не могу объяснить его позицию в этой ситуации, но я считаю, что это неправильно.

- Как он с этим будет жить?

- Не знаю. Но то, что он больше не является легендой украинского футбола - это сто процентов будет так. За эти дни о его заслугах перед страной уже забыли все", - сказал Малиновский в эфире канала "Футбол".

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