"Марсель" в непростом матче 24-го тура Лиги 1 победил на выезде "Тулузу".

В воскресенье, 19 февраля, состоялся поединок 24-го тура французской Лиги 1, в котором "Тулуза" принимала на своем поле "Марсель" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Матч получился ярким и завершился победой гостей со счетом 3:2.

Счет в игре открыли футболисты "Тулузы" - на 3-й минуте забитым голом отличился Даллинга. Первый тайм в итоге завершился в пользу хозяев поля.

Видео дня

В перерыве тренер "Марселя" провел замену и выпустил на поле Малиновского. После выхода украинца дела у "провансальцев" пошли значительно лучше.

Подопечные Игора Тудора забили три гола в ворота "Тулузы": сначала на 52-й минуте Мбемба сравнял счет в матча, затем на 59-й минуте Ундер вывел "провансальцев" вперед. Третий гол в ворота хозяев поля на 78-й минуте забил Тавареш.

Коллектив Филиппа Монтанье успел отыграть один мяч до завершения игры, но на большее их не хватило.

"Тулуза" - "Марсель" - 2:3

Голы: Даллинга, 3, Онайву, 87 - Мбемба, 52, Ундер, 59, Тавареш, 72

Обзор матча:

Отметим, что за эту игру Руслан Малиновский получил хорошую оценку. Статистический портал Sofascore поставил украинцу 7,1 балла за матч.

Лучшим в составе "Марселя" и в матче стал автор второго забитого мяча "провансальцев" Дженгиз Ундер (7,94).

В таблице Лиги 1 "Марсель" занимает 2-е место с 52-мя очками. Лидирует ПСЖ, у которого 57 пунктов. У "Тулузы" 32 очка и 11-я позиция.

Вас также могут заинтересовать новости: