Малиновский помог Аталанте победить Ювентус в матче Серии А (видео)

Бергамаски на выезде сенсационно обыграли туринцев.

В 14-м туре чемпионата Италии "Ювентус" дома с минимальным счетом проиграл "Аталанте". Победный гол забил Дуван Сапата на 28-й минуте. Руслан Малиновский провел на поле 87 минут и был заменен. Игрок сборной Украины получил желтую карточку в конце первого тайма. "Ювентус" - "Аталанта" - 0:1 Гол: Сапата, 28 "Ювентус": Щенсны, Алекс Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Рабио, Локателли, Маккенни (Кин, 63), Кьеза (Бернардески, 46), Мората (Кайо, 85), Дибала "Аталанта": Муссо, Джимсити, Демирал, Толой, Дзаппакоста (Паломино, 71), Фройлер, де Роон, Мехле, Пессина (Пашалич, 59), Малиновский (Копмайнерс, 87), Сапата Видео победного гола Серия А: турнирное положение "Наполи" и "Милан" имеют по 32 очка и лидируют в таблице, однако у неаполитанцев первое место из-за дополнительных показателей.

"Интер" и "Аталанта" имеют по 28 очков и делят третью строчку. Правда, у миланцев матч в запасе.

"Ювентус" опустился на восьмую позицию - у них 21 очко. Автор: Артем Будрин

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