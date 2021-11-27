Ювентус - Аталанта / фото REUTERS
В 14-м туре чемпионата Италии "Ювентус" дома с минимальным счетом проиграл "Аталанте".
Победный гол забил Дуван Сапата на 28-й минуте. Руслан Малиновский провел на поле 87 минут и был заменен. Игрок сборной Украины получил желтую карточку в конце первого тайма.
"Ювентус" - "Аталанта" - 0:1
Гол: Сапата, 28
"Ювентус": Щенсны, Алекс Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Рабио, Локателли, Маккенни (Кин, 63), Кьеза (Бернардески, 46), Мората (Кайо, 85), Дибала
"Аталанта": Муссо, Джимсити, Демирал, Толой, Дзаппакоста (Паломино, 71), Фройлер, де Роон, Мехле, Пессина (Пашалич, 59), Малиновский (Копмайнерс, 87), Сапата
Видео победного гола
Серия А: турнирное положение
- "Наполи" и "Милан" имеют по 32 очка и лидируют в таблице, однако у неаполитанцев первое место из-за дополнительных показателей.
- "Интер" и "Аталанта" имеют по 28 очков и делят третью строчку. Правда, у миланцев матч в запасе.
- "Ювентус" опустился на восьмую позицию - у них 21 очко.