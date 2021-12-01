"Аталанта" идет на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский, который выступает в составе "Аталанты" рассказал, какие задачи стоят перед его клубом в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

Украинский полузащитник отметил силу итальянского первенства и заявил, что перед командой из Бергамо не стоит задачи выиграть Скудетто.

"Каждый матч играем на победу. В конце увидим, как оно будет. Про Скудетто не разговаривают в клубе. Впереди очень сильные команды.

Я считаю, что если мы закончим год в Лиге чемпионов, то это будет большим достижением для Бергамо и для "Аталанты". Этот чемпионат очень тяжелый. Все команды на очень высоком уровне. Конкуренция очень высокая за четыре места. Мы играем за Лигу чемпионов, а дальше посмотрим", - рассказал Малиновский в комментарии телеканалу "Футбол".

Читайте также"Не надо кричать, как нам повезло": экс-тренер Динамо считает, что сборной Украины будет сложно против Шотландии в отборе на ЧМ-2022Отметим, что в нынешнем сезоне Малинвоский сыграл 18 матчей за "Аталанту", в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

"Аталанта": результаты в сезоне

В последнем матче "Аталанта" в рамках 15-го тура Серии А разгромила "Венецию" со счетом 4:0.

После 15 сыгранных матчей у "Аталанты" 31 балл в активе и команда Малиновского идет на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

В Лиге чемпионов "Аталанта" после 5-ти туров занимает третье место в своей группе, имея 6 очков. Первый - "Манчестер Юнайтед" (10 очков), второй - "Вильярреал" (7 очков), четвертый - "Янг Бойз" (4 очка).

Свой следующий матч "Аталанта" сыграет 4 декабря в рамках чемпионата Италии против "Наполи" - лидера турнира.

Автор: Владимир Медяник