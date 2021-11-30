В 15-м туре чемпионата Италии Шевченко сыграет против "Милана".

В среду, 1 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" встретится с "Миланом". Игра пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе.

Директор "Милана" Паоло Мальдини поделился мнением о работе Андрея Шевченко в "Дженоа" накануне противостояния.

"Шевченко проявил храбрость. Ему нравится эта работа, он принял трудную задачу. Он чемпион – и докажет это. Я болею за него, но всегда хочу побеждать, в этом и есть спорт. Я хочу побеждать, даже когда играю в настольный теннис с братом.

Думаю, мы с ним в "Милане" достигли пика в Манчестере в финале Лиги чемпионов 2003 года, когда он забил тот пенальти.

Шевченко адаптировался к нам, когда приехал, у него был потрясающий талант, но обладал другими привычками. Он изменился и стал нападающим, которым был", - приводит слова Мальдини Football Italia.

Читайте также Известный журналист сообщил, что Ярмоленко может перейти к Шевченко в Дженоа Дженоа - Милан: перед матчем

Игра начнется 1 декабря в 21:45 по киевскому времени.

"Дженоа" перед матчем 15-го тура с 10 заработанными очками идет на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А. "Милан" занимает 2-е место с 32 баллами в активе.

В прошлом туре "Дженоа" сыграл вничью с "Удинезе" в гостях.

"Милан" в 14-м туре чемпионата Италии неожиданно проиграл "Сассуоло" на своем поле со счетом 1:3.

Автор: Владимир Медяник