Стефано Эранио верит, что "Дженоа" будет прогрессировать при Андрее Шевченко.

Бывший полузащитник "Милана" и "Дженоа" Стефано Эранио поделился соображениями относительно работы Андрея Шевченко во главе клуба из Генуи.

Его цитирует Telegram-канал "Гранде Шева" со ссылкой на Il Secolo XIX.

"Я познакомился с "Шевой" в матчах легенд "Милана". Прекрасный человек, настоящий чемпион. Вместе с ним работает мой добрый друг Тассотти, с которым мы играли на правом фланге "Милана". Это люди, которые заслуживают максимального доверия. Да, будет сложно, но они разбираются в футболе. Клуб должен помочь им. Нужны качественные игроки, чтобы спастись. Но достаточно закрыть несколько проблемных позиций - ничего грандиозного", - сказал Эранио.

"Меня поразили вежливость Шевченко, его сдержанность, уверенность в том, что он говорит. Вспоминаю Карло Анчелотти. Сперва говорили, что он слишком добрый, слишком джентльмен, чтобы тренировать. Впрочем, Карло показал, что можно быть спокойным и выигрывать", - добавил Стефано.

"В футболе много давления, покоя часто не хватает. "Шева" и Тассотти могут его дать. Мауро - невероятный, он мог бы быть главным в любой команде. Надеюсь, что в скором времени результаты "Дженоа" наладятся", - завершил мысль Эранио, который является легендой для "Дженоа" и провел за этот клуб около 250 матчей.

Читайте также"Мы видим луч надежды": капитан Дженоа оценил работу Шевченко

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко