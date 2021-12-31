Бывший полузащитник "Милана" и "Дженоа" Стефано Эранио поделился соображениями относительно работы Андрея Шевченко во главе клуба из Генуи.
Его цитирует Telegram-канал "Гранде Шева" со ссылкой на Il Secolo XIX.
"Я познакомился с "Шевой" в матчах легенд "Милана". Прекрасный человек, настоящий чемпион. Вместе с ним работает мой добрый друг Тассотти, с которым мы играли на правом фланге "Милана". Это люди, которые заслуживают максимального доверия. Да, будет сложно, но они разбираются в футболе. Клуб должен помочь им. Нужны качественные игроки, чтобы спастись. Но достаточно закрыть несколько проблемных позиций - ничего грандиозного", - сказал Эранио.
"Меня поразили вежливость Шевченко, его сдержанность, уверенность в том, что он говорит. Вспоминаю Карло Анчелотти. Сперва говорили, что он слишком добрый, слишком джентльмен, чтобы тренировать. Впрочем, Карло показал, что можно быть спокойным и выигрывать", - добавил Стефано.
"В футболе много давления, покоя часто не хватает. "Шева" и Тассотти могут его дать. Мауро - невероятный, он мог бы быть главным в любой команде. Надеюсь, что в скором времени результаты "Дженоа" наладятся", - завершил мысль Эранио, который является легендой для "Дженоа" и провел за этот клуб около 250 матчей.
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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В семи матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 2 очка.
- "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и "Аталантой" (0:0).
- "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.