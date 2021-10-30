Александр Зинченко растрогал своих фанатов.

Полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко показал, как он проводит время со своей семьей.

24-летний футболист опубликовал в своем Инстаграме трогательное фото со своей маленькой дочкой, женой Владой Седан и двумя собаками.

"Время с семьей", - прокомментировала общее фото жена хавбека "Сити" Влада Седан.

Пополнение в семье Зинченко случилось этим летом. 1 августа 2021 года у Александра и Влады родилась дочь Ева.

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Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В составе "Сити" Зинченко трижды стал чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.

В прошлом сезоне на счету украинца 2 ассиста в 32 матчах за "Сити" во всех турнирах. В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" лишь четыре матча - некоторое время он был травмирован.

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

Автор: Владимир Медяник