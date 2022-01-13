"Атлетик" из Бильбао в волевом стиле обыграл мадридский "Атлетико".

13 января в рамках полуфинального матча Суперкубка Испании по футболу случилась сенсация: мадридский "Атлетико" уступил "Атлетику" из Бильбао.

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала автогол вратаря сборной Испании Унаи Симона вывел "матрасников" вперед, но клуб из Бильбао не сдался и сумел одержать волевую победу.

В компенсированное арбитром время Хосе Хименес получил красную карточку и "Атлетико" завершил матч в меньшинстве.

"Атлетико" - "Атлетик" - 1:2

Голы: Симон, 62 (автогол) - Йерай, 77, Нико Уильямс, 82

"Атлетико": Облак - Врсалько, Хименес, Эрмосо - Кондогбия (де Пауль, 51) – Льоренте (Ренан Лоди, 46), Коке (Эррера, 84), Лемар (Матеус Кунья, 85), Карраско – Корреа (Суарес, 71), Феликс

"Атлетик": Симон - де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 75) - Беренгер (Нико Уильямс, 70), Саррага, Дани Гарсия, Муниаин - Сансет (Рауль Гарсия, 70), Уильямс

Удаление: Хименес, 90+4

Видео голов

Суперкубок Испании: что нужно знать