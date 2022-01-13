13 января в рамках полуфинального матча Суперкубка Испании по футболу случилась сенсация: мадридский "Атлетико" уступил "Атлетику" из Бильбао.
Все голы были забиты во втором тайме. Сначала автогол вратаря сборной Испании Унаи Симона вывел "матрасников" вперед, но клуб из Бильбао не сдался и сумел одержать волевую победу.
В компенсированное арбитром время Хосе Хименес получил красную карточку и "Атлетико" завершил матч в меньшинстве.
"Атлетико" - "Атлетик" - 1:2
Голы: Симон, 62 (автогол) - Йерай, 77, Нико Уильямс, 82
"Атлетико": Облак - Врсалько, Хименес, Эрмосо - Кондогбия (де Пауль, 51) – Льоренте (Ренан Лоди, 46), Коке (Эррера, 84), Лемар (Матеус Кунья, 85), Карраско – Корреа (Суарес, 71), Феликс
"Атлетик": Симон - де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 75) - Беренгер (Нико Уильямс, 70), Саррага, Дани Гарсия, Муниаин - Сансет (Рауль Гарсия, 70), Уильямс
Удаление: Хименес, 90+4
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Суперкубок Испании: что нужно знать
- Во второй раз в истории обладатель Суперкубка Испании определяется в Саудовской Аравии.
- В первом полуфинале мадридский "Реал" обыграл "Барселону" в овертаймах.
- 16 января в 21:30 состоится финал, в котором и определится новый обладатель Суперкубка Испании.
- Действующий обладатель трофея - "Атлетик" Бильбао. В матче, который состоялся 17 января 2021 года, баски обыграли "Барселону" со счетом 3:2, таким образом, став трехкратным обладателем Суперкубка Испании.