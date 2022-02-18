Правый защитник донецкого "Шахтера" Додо может перебраться в испанский "Реал" уже в ближайшее трансферное окно.
Об этом сообщает DefensaCentral.
"Галактикос" ищут дублера для 30-летнего Дани Карвахаля. Источник утверждает, что тренерский штаб Карло Анчелотти заинтересован именно в кандидатуре Додо. Также мадридцы думают насчет Риса Джеймса из лондонского "Челси".
"Шахтер" меньше, чем за 25 миллионов евро свою бразильскую звезду не продаст. В текущем сезоне 23-летний Додо сыграл за "горняков" 26 поединков и отдал четыре асиста.
"Шахтер" уже официально приобрел 17-летнего Винисиуса Тобиаса в качестве замены Додо на случай трансфера последнего в топ-чемпионат.
Додо: карьера
- Додо является воспитанником бразильского клуба "Коритиба". Он пришел в "Шахтер" зимой 2017 года за 2 миллиона евро.
- С "Шахтером" Додо дважды становился чемпионом Украины, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
- Додо выступал за молодежные сборные Бразилии разных возрастных категорий.
- Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 20 миллионов евро. Контракт защитника с донецким клубом действует до лета 2025 года.