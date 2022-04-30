Экс-тренер "Динамо" осудил действия белорусского диктатора.

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что он не говорит на белорусском языке.

Об этом стало известно из интервью Хацкевича для YouTube-канала "Бомбардир".

По словам Хацкевича, Лукашенко - соучастник преступлений Путина и РФ, которые развязали войну в Украине.

"Если президент страны не говорит на своем языке, то он может и слова гимна не до конца понимать. Не понимать, что белорусы – это все-таки мирные люди. Если летят ракеты из Беларуси, если взлетают самолеты, базируется тяжелая техника и артиллерия, то ты уже соучастник этого", – сказал Хацкевич.

48-летний белорус Хацкевич возглавлял "Динамо" (Киев) с июня 2017 по август 2019 года и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством "бело-синие" трижды финишировали вторыми в чемпионате Украины и не смогли ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

После увольнения из "Динамо" Хацкевич переехал в Россию для работы в волгоградском "Роторе", где проработал 1,5 года.

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