Аргентинский форвард также повторил достижение Дани Алвеса по количеству выигранных трофеев.

В субботу, 27 мая, состоялся поединок 37-го тура Лиги 1, в котором ПСЖ сыграл вничью против "Страсбурга" и досрочно стал чемпионом Франции по футболу.

Ничью в этой игре парижанам принес гол аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Этот гол стал знаковым для звездного форварда ПСЖ, поскольку он позволил аргентинцу обойти португальца Криштиану Роналду в списке бомбардиров топ-5 европейских лиг. В активе Месси теперь 456 голов в Ла Лиге и Лиге 1, тогда как у португальца 455 мячей в АПЛ, Серии А и Ла Лиге.

Видео дня

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Лионель Месси сыграл 31 матч, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

Также стоит отметить, что чемпионство с ПСЖ в Лиге 1 стало 43-м по счету трофеем в карьере Лионеля Месси. Столько же трофеев за свою карьеру завоевал экс-защитник "Барселоны" Дани Алвес. Таким образом, Месси вместе с Алвесом являются самыми титулованными футболистами планеты на данный момент.

Напомним, Месси в составе "Барселоны" десять раз становися чемпионом Испании по футболу, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, по три раза - Клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

Вас также могут заинтересовать новости: