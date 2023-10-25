Луис Адриано играл в "Шахтере" с 2007 по 2015 годы.

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Луис Адриано заявил, что хочет вернуться в российский чемпионат.

Игрок "Интернасьоналя" в интервью Telegram-каналу Фабио Алейшо заявил, что может это сделать после завершения контракта с бразильским клубом.

"Когда закончится мой контракт с "Интернасьоналем", я буду рад вернуться играть в Россию! Страна, которая мне очень нравится и где у меня много друзей. Так что я бы хотел снова сыграть в России, да.

Мой план - играть на высоком уровне, как я всегда делал в своей профессиональной карьере. Я хочу сыграть еще 4 года на высоком уровне, и я бы сделал это, если бы у меня была возможность снова сыграть в России.

У меня всегда есть приглашения от друзей вернуться в Россию и посетить их, но мне было очень сложно сбалансировать даты из-за моей рутины. Но однажды я приеду в Москву, это будет одно удовольствие", - заявил Адриано.

Напомним, Луис Адриано играл за "Шахтер" с 2007 по 2015 годы. В составе "горняков" бразильский нападающий сыграл 266 матчей и забил 128 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории донецкого клуба.

В 2015 году Адриано перешел из "Шахтера" в "Милан" за 8 миллионов евро. За итальянский клуб он сыграл 36 матчей и забил 6 голов.

В 2017 году бразильский нападающий перешел в московский "Спартак", за который сыграл 79 матчей и забил 25 голов.

Также он выступал за бразильский "Палмейрас" и турецкий "Антальяспор". За национальную сьорную Бразилии Луис сыграл 4 матча, голов не забивал.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии 36-летний нападающий сыграл за "Интернасьональ" 24 матча и забил 3 гола.

Вас также могут заинтересовать новости: