Катерина Монзуль ответила на вопрос о том, являются ли проблемными игроками Денис Гармаш и Беньямин Вербич.

Арбитр УПЛ Екатерина Монзуль рассказала об отношениях на футбольном поле с футболистами киевского "Динамо" Денисом Гармашем и Беньямином Вербичем.

В интервью YouTube-каналу "Вацко Lite" Монзуль ответила на вопрос о том, являются ли Гармаш и Вербич проблемными игроками.

"С Гармашем лучше не начинать общение. Но он сильно изменился сейчас, стал сдержанным. Возможно, руководители повлияли на него. Он раньше был более эмоциональным", - отметила Монзуль.

Что касается Вербича, рефери сказала:

"Вербич - для меня не проблемный игрок. Там бывает много разговоров, но я не чувствовала агрессию с его стороны. Есть агрессивные игроки, а он просто общается".

Читайте также"Я даже знаю суммы": известный футболист высказался о судействе в чемпионате Украины

Монзуль также рассказала о том, как относится к мемам касательно их отношений с Вербичем на футбольном поле:

"Ничего нет. С улыбкой. Если выбирать из двух зол меньшее, то лучше пусть об этом говорят, чем о каких-то негативных моментах".

Монзуль отказалась называть самых проблемных игроков в УПЛ:

"Я воздержусь от комментариев. Если я скажу, то будет обида от этих игроков. Но парочка таких есть".

Также она рассказала, что ко всем футболистам на поле нужно искать подход:

"К каждому игроку нужен индивидуальный подход. С одним начнешь разговаривать - можешь не закончить до конца игры. Одному достаточно что-то сказать - он тебя услышит и поймет, другому - лучше вообще ничего не говорить, ограничить общение".

Читайте такжеПоставила пенальти: украинка отсудила матч сборной Англии по футболу (фото, видео)

Екатерина Монзуль: достижения

В ноябре прошлого года Монзуль, которая судит матчи УПЛ, впервые работала на матче Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара.

В декабре 2020 года Монзуль впервые судила матч мужского еврокубка - она работала на игре Лиги Европы "Гент" - "Слован". Ей помогали Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.

В марте 2021 года Монзуль впервые работала на матче мужской квалификации ЧМ-2022.

Высшей ступенькой карьеры Монзуль в женском футболе стала работа на финале чемпионата мира-2015 в Канаде между сборными США и Японии.

По итогам десятилетия Монзуль вошла в тройку лучших женских арбитров мира

Автор: Антон Дударь