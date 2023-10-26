Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг сборных.
Согласно данным с официального сайта организации, Украина поднялась на две позиции - с 24-го на 22-е место. В активе "сине-желтых" 1549,33 балла. Среди представителей УЕФА украинская сборная занимает 12-ю позицию.
Данный прогресс сборной Украины обеспечили две победы в октябре. В рамках квалификации Евро-2024 по футболу команда Сергея Реброва победила Северную Македонию (2:0) и Мальту (3:1).
Соперники сборной Украины по квалификации Евро-2024 занимают следующие позиции: Англия - четвертая, Италия - девятая, Северная Македония - 66-я, Мальта - 171-я.
Лидирует в рейтинге сборная Аргентины, которая вышла на первое место после победы на ЧМ-2022 по футболу. На второй позиции идет Франция, третья - Бразилия.
Рейтинг ФИФА на 26 октября 2023 года
1. Аргентина - 1861,29
2. Франция - 1853,11
3. Бразилия - 1812,20
4. Англия - 1807,88
5. Бельгия - 1793,71
6. Португалия - 1739,83
7. Нидерланды - 1739,26
8. Испания - 1725,97
9. Италия - 1717,81
10. Хорватия - 1711,88
...
22. Украина - 1549,33
Стоит отметить, что последний раз выше 22 места Украина поднималась еще в июне 2016 года (19 ступень).
Рекордная же позиция "сине-желтых" была зафиксирована в феврале 2007 года, когда сборная Украины стала 11-й.
Добавим, что в отборе на ЧЕ-2024 сборная Украины занимает второе место в группе C, набрав 13 очков. Лидирует в группе Англия с 16 баллами. На третье строчке идет Италия - 10 очков.
В заключительном туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет против Италии. Номинально домашняя игра для "сине-желтых" пройдет в Леверкузене на стадионе "БайАрена". Матч состоится 20 ноября.
Отметим, что победа над Италией выведет сборную Украины на Евро-2024 по футболу.