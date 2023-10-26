Сборная Украины одержала две победы в октябре и поднялась в рейтинге на две позиции.

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг сборных.

Согласно данным с официального сайта организации, Украина поднялась на две позиции - с 24-го на 22-е место. В активе "сине-желтых" 1549,33 балла. Среди представителей УЕФА украинская сборная занимает 12-ю позицию.

Данный прогресс сборной Украины обеспечили две победы в октябре. В рамках квалификации Евро-2024 по футболу команда Сергея Реброва победила Северную Македонию (2:0) и Мальту (3:1).

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Соперники сборной Украины по квалификации Евро-2024 занимают следующие позиции: Англия - четвертая, Италия - девятая, Северная Македония - 66-я, Мальта - 171-я.

Лидирует в рейтинге сборная Аргентины, которая вышла на первое место после победы на ЧМ-2022 по футболу. На второй позиции идет Франция, третья - Бразилия.

Рейтинг ФИФА на 26 октября 2023 года

1. Аргентина - 1861,29

2. Франция - 1853,11

3. Бразилия - 1812,20

4. Англия - 1807,88

5. Бельгия - 1793,71

6. Португалия - 1739,83

7. Нидерланды - 1739,26

8. Испания - 1725,97

9. Италия - 1717,81

10. Хорватия - 1711,88

...

22. Украина - 1549,33

Стоит отметить, что последний раз выше 22 места Украина поднималась еще в июне 2016 года (19 ступень).

Рекордная же позиция "сине-желтых" была зафиксирована в феврале 2007 года, когда сборная Украины стала 11-й.

Добавим, что в отборе на ЧЕ-2024 сборная Украины занимает второе место в группе C, набрав 13 очков. Лидирует в группе Англия с 16 баллами. На третье строчке идет Италия - 10 очков.

В заключительном туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет против Италии. Номинально домашняя игра для "сине-желтых" пройдет в Леверкузене на стадионе "БайАрена". Матч состоится 20 ноября.

Отметим, что победа над Италией выведет сборную Украины на Евро-2024 по футболу.

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