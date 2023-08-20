Победитель пары "Динамо" - "Бешикташ" получит путевку в групповой раунд Лиги конференций.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал предстоящий поединок против "Бешикташа" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Румынский специалист отметил, что ожидает увидеть много болельщиков на матчах с турецким клубом.

"Я проработал хороший отрезок времени в "Бешикташе", меня там любили, я там добился успеха. В какой-то степени будет приятно снова встретиться на футбольном поле.

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Хочется увидеть много болельщиков, знаю, что с турецкой стороны их однозначно будет достаточно, ведь многие турки живут и работают в Бухаресте.

Надеюсь, что после матча с "Арисом" каждый из болельщиков ушел домой с частицей позитива, полученного от нашей победы. Ждем вас в следующий четверг на нашем матче. Уверен, что зрители также чувствуют себя частицей этой победы", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, "Динамо" прошло греческий клуб "Арис" в третьем раунде квалификации, одержав победу в серии пенальти.

Первый матч против "Бешикташа" подопечные Мирчи Луческу проведут 24 августа. Номинально домашний матч для "бело-синих" пройдет в Бухаресте. Ответный матч пройдет 31 августа в Стамбуле.

Победитель пары "Динамо" - "Бешикташ" выйдет в групповой раунд Лиги конференций. Для проигравшей команды еврокубковый сезон будет завершен.

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