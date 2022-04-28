Игрок "Ливерпуля" Садио Мане повторил достижение легендарного Дидье Дрогба.

В среду, 27 апреля, на знаменитом стадионе "Энфилд" состоялся первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" противостоял "Вильярреалу". Игра завершилась триумфом хозяев поля со счетом 2:0.

Первый тайм матча завершился со счетом 0:0, однако на стороне команды Юргена Клоппа был существенный статистический перевес. За первую половину встречи мерсисайдцы нанесли 15 ударов по воротам соперника, в то время как испанцы - всего один. Кроме того, в первом тайме "Ливерпуль" владел мячом 63% времени и записал на свой счет попадание в каркас ворот "Вильярреала".

"Ливерпуль" открыл счет в матче на 53-й минуте. Джордан Хендерсон выполнил подачу с фланга, а защитник "Вильярреала" Первис Эступиньян подставил ногу и срезал мяч "за шиворот" своему голкиперу. На 55-й минуте "Ливерпуль" удвоил преимущество на табло. Автором гола стал Садио Мане, ассистировал ему Мохамед Салах. При этом мерсисайдцы забили еще несколько голов, которые не были засчитаны по причине офсайда.

"Ливерпуль" - "Вильярреал" - 2:0

Голы: Эступиньян, 53 (аг), Мане, 55

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд (Гомес, 81), Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 72), Фабиньо, Алькантара, Салах, Мане (Жота, 72), Диас (Ориги, 81)

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 72), Чуквуезе (Диа, 72), Парехо (Орье, 72), Капу, Коклен (Педраса, 57), Ло Чельсо, Данджума (Алькасер, 86)

Предупреждения: ван Дейк (32) - Эступиньян (47), Ло Чельсо (62)

Обзор матча:

Стоит отметить, что благодаря забитому мячу в этой игре, форвард "Ливерпуля" Садио Мане повторил рекорд Дидье Дрогба по голам в плей-офф Лиги чемпионов среди африканских игроков. Оба футболиста забили по 14 голов

Слова тренеров после матча

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери:

"Мы хотели победить, контролировать игру, но нам не позволили. На нашем стадионе все будет иначе. Мы постараемся создать им больше проблем. Это "Ливерпуль", сильная команда, фаворит. Но мы знаем, что способны с ним тягаться. Думаю, на следующей неделе шансы у нас будут".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Мы хорошо двигались в первом тайме. Нужно было сохранять положительный настрой и мышление. Всё сложилось удачно. Теперь поедем в гости к "Вильярреалу" и постараемся выйти в финал. Нужно сохранять полную боевую готовность и стопроцентный настрой, чтобы провести ответный матч так же, как первый".

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 "Вильярреал" - "Ливерпуль" пройдет 3 мая в Вильярреале (Испания).

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