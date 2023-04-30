Победа позволила "Ливерпулю" обойти "Тоттенхэм" в турнирной таблице АПЛ.

В воскресенье, 30 апреля, состоялся поединок 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Тоттенхэм" встречался с "Ливерпулем".

Встреча проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 4:3 в пользу "красных".

Уже к шестой минуте матча хозяева поля забили два мяча и вели в счете 2:0 - голы забили Кертис Джонс и Луис Диас. На 15-й минуте Мохамед Салах забил третий гол "Ливерпуля", реализовав пенальти.

За пять минут до конца первой тайма "Тоттенхэму" удалось отыграть один мяч - гол забил Харри Кейн. На 77-й минуте матча усилиями Сон Хын Мина "шпоры" отыграли еще один мяч.

В компенсированное время бразильский нападающий Ришарлисон забил третий мяч в ворота "Ливерпуля", и, казалось, вырвал для "Тоттехэма" ничью. Однако развязка этой встречи была более драматичной. Спустя минуту Диогу Жота отправил четвертый мяч в сетку ворот лондонского клуба и вырвал победу для хозяев поля.

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 4:3

Голы: Джонс, 3, Диас, 5, Салах (пенальти), 15, Жота, 90+5 - Кейн, 39, Сон, 77, Ришарлисон, 90+3

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Джонс (Милнер, 86), Эллиотт (Хендерсон, 63), Салах, Диас (Диогу Жота, 63), Гакпо (Нуньес, 73)

"Тоттенхэм": Форстер, Порро (Лукас Моура, 90), Дайер, Дэвис, Ромеро, Перишич (Данджума, 90), Хейбьерг, Кулусевски (Сарр, 66), Скипп (Ришарлисон, 84), Сон Хын Мин, Кейн

Предупреждения: Конате, 70, Жота, 81, Милнер, 90+1, Клопп, 90+5 - Сон, 52, Ришарлисон, 90+4

Обзор матча:

Победа над "Тоттенхэмом" позволила "Ливерпулю" подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе подопечных Юргена Клоппа 56 очков. "Шпоры" опустились на шестое место (54 очка).

В следующем туре АПЛ "Ливерпуль" сыграет против "Фулхэма" (3 мая), а "Тоттенхэм" встретится с "Кристал Пэлас" (6 мая).

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