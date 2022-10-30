"Ливерпуль" опустился на девятое место в турнирной таблице АПЛ.

В субботу, 29 октября, в рамках 14-го тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на своем поле принимал одного из аутсайдеров АПЛ - "Лидс Юнайтед".

Поединок завершился сенсационной победой гостей со счетом 2:1.

Первый гол в поединке забил форвард "Лидса" Родриго, который воспользовался плохим пасом защитника "Ливерпуля" Гомеса и вратаря Алиссона. Спустя несколько минут "красные" сравняли счет, автором гола стал Мохамед Салах, который на угловом первым сориентировался и забил.

Во втором тайме хозяева доминировали, однако забил "Лидс". Саммервилл принял мяч в штрафной, прошел и забил, принеся победу своей команде.

"Ливерпуль" - "Лидс" - 1:2

Голы: Салах, 14 - Родриго, 4, Саммервилл, 89

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Милнер, 79), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Хендерсон, 61), Эллиот, Тьяго, Фирмино, Салах, Нуньес

"Лидс": Мелье, Кристенсен, Кох, Купер, Стрейк, Адамс, Рока Хунке, Харрисон (Ньонто, 72), Ааронсон, Саммервилл (Эйлинг, 90+1), Родриго (Бэмфорд, 52)

Предупреждение: Саммервилл, 90

Обзор матча:

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей комады.

"Это была настоящая неудача. Я думал, что мы действительно хорошо стартовали, а потом пропустили странный гол. Потом мы сравняли счет, но по какой-то причине это не вернуло нам уверенность. Мы изо всех сил пытались контролировать игру, но отдавали слишком много мячей. Это из-за индивидуальных ошибок? Командная игра всегда складывается из индивидуальных действий. Одно влечет за собой другое. Мы не должны были так защищаться, как в моменте при втором голе, но мы это сделали, поэтому проиграли", - приводит слова Клоппа BBC.

После этой победы "Лидс" набрал 12 очков и покинул зону вылета, заняв 15-е место турнирной таблицы. "Ливерпуль", у которого 16 очков, опустился на девятую строчку.

В следующем туре АПЛ "Ливерпуль" 6 ноября сыграет против лондонского "Тоттенхэма". "Лидс" днем ранее примет на своем поле "Борнмут".

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