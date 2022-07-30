Юрген Клопп впервые выиграл данный трофей.

30 июля состоялся матч за Суперкубок Англии-2022, где действующий чемпион "Манчестер Сити" уступил действующему обладателю Кубка Англии "Ливерпулю".

Счет открыл Трент Александер-Арнольд, который очень красиво поразил ворота Эдерсона после паса Мохамеда Салаха. Во втором тайме "горожане" восстановили паритет усилиями новичка Хулиана Альвареса. 22-летний аргентинский форвард смог забить в своей дебютной игре, чего нельзя сказать об еще одном дебютанте Эрлинге Холанде, который провел на поле все 90 минут и отличиться не смог. Заметим, что Альварес вышел на замену лишь на 58-й минуте.

Победный мяч с пенальти забил Салах, а в компенсированное арбитром время точку поставил Дарвин Нуньес - 3:1. Уругвайский форвард дебютировал за "Ливерпуль" удачно.

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 3:1

Голы: Александер-Арнольд 21, Салах 83 (пен.), Нуньес 90+4 - Альварес 70

"Ливерпуль": Адриан – Александер-Арнольд (Милнер, 74), Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Эллиотт 74), Фабиньо, Тьяго (Кейта 85) – Салах (Джонс 90+6), Фирмино (Нуньес 59), Диас (Карвалью 90)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Канселу – Де Брюйне (Гюндоган 73), Родри, Силва – Марез (Альварес 58), Холанд, Грилиш (Фоден 58)

Добавим, что Юрген Клопп впервые привел "Ливерпуль" к победе в Суперкубке Англии. Последний раз мерсисайдцы брали Суперкубок Англии в 2006 году.

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