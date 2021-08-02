Лига конференций УЕФА: стало известно, с кем может сыграть украинский Колос в раунде плей-офф

Состоялась жеребьевка решающего раунда квалификации Лиги конференций.

Украинский клуб "Колос" узнал потенциальных соперников в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. "Колос" может сыграть против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив. Матчи этого раунда состоятся 19 и 26 августа. Отметим, что для выхода в раунд плей-офф "Колосу" необходимо пройти казахстанский "Шахтер" (Караганда) в третьем отборочном раунде (поединки пройдут 5 августа и 12 августа). Читайте такжеСоперник для Зари: результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы Украина в Лиге конференций Со второго раунда квалификации в новом турнире УЕФА стартовала "Ворскла". Полтавчане по сумме двух встреч проиграли финскому клубу "КуПС".

"Колос" стартует в турнире с 3-го раунда квалификации. Чтобы попасть в групповой этап, клубу из Ковалевки нужно пройти два отборочных раунда.

В групповом этапе Лиги конференций также может оказаться луганская "Заря" - если не преодолеет квалификацию Лиги Европы Автор: Антон Дударь

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