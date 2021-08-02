Эмблема Колоса / фото ФК Колос
Украинский клуб "Колос" узнал потенциальных соперников в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.
"Колос" может сыграть против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.
Матчи этого раунда состоятся 19 и 26 августа.
Отметим, что для выхода в раунд плей-офф "Колосу" необходимо пройти казахстанский "Шахтер" (Караганда) в третьем отборочном раунде (поединки пройдут 5 августа и 12 августа).
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Украина в Лиге конференций
- Со второго раунда квалификации в новом турнире УЕФА стартовала "Ворскла". Полтавчане по сумме двух встреч проиграли финскому клубу "КуПС".
- "Колос" стартует в турнире с 3-го раунда квалификации. Чтобы попасть в групповой этап, клубу из Ковалевки нужно пройти два отборочных раунда.
- В групповом этапе Лиги конференций также может оказаться луганская "Заря" - если не преодолеет квалификацию Лиги Европы