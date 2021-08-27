Трофей Лиги конференций / фото uefa.com

После завершения квалификации стали известны все участники группового этапа Лиги конференций 2021-2022. В этом сезоне впервые зрители увидят матчи новосозданного турнира, который УЕФА ввел в этом году. 

Все участники группового этапа Лиги конференций:

Англия: "Тоттенхэм" (Лондон)

Италия: "Рома"

Германия: "Унион" (Берлин)

Франция: "Ренн"

Нидерланды: "Витесс", "Фейенорд", АЗ Алкмар

Бельгия: "Гент"

Швейцария: "Базель"

Австрия: ЛАСК

Украина: "Заря" (Луганск)

Словакия: "Слован" (Братислава)

Словения: "Мура"

Румыния: "ЧФР Клуж"

Дания: "Копенгаген", "Раннерс"

Норвегия: "Буде-Глимт"

Финляндия: ХИК

Чехия: "Яблонец", "Славия" (Прага)

Гибралтар: "Линкольн Ред Импс"

Кипр: "Анортосис", "Омония"

Греция: ПАОК

Сербия: "Партизан"

Казахстан: "Кайрат" (Алмата)

Израиль: "Маккаби" Тель-Авив, "Маккаби" Хайфа

Болгария: ЦСКА (София)

Азербайджан: "Карабах"

Армения: "Алашкерт"

Эстония: "Флора"

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Лига конференций 2021-2022: что нужно знать

  • На групповом этапе выступят 32 команды (восемь групп по четыре команды).
  • Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.
  • Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.
  • Жеребьевка группового этапа запланирована на 27 августа. Старт турнира состоится 16 сентября.

Автор: Артем Будрин