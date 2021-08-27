После завершения квалификации стали известны все участники группового этапа Лиги конференций 2021-2022. В этом сезоне впервые зрители увидят матчи новосозданного турнира, который УЕФА ввел в этом году.
Все участники группового этапа Лиги конференций:
Англия: "Тоттенхэм" (Лондон)
Италия: "Рома"
Германия: "Унион" (Берлин)
Франция: "Ренн"
Нидерланды: "Витесс", "Фейенорд", АЗ Алкмар
Бельгия: "Гент"
Швейцария: "Базель"
Австрия: ЛАСК
Украина: "Заря" (Луганск)
Словакия: "Слован" (Братислава)
Словения: "Мура"
Румыния: "ЧФР Клуж"
Дания: "Копенгаген", "Раннерс"
Норвегия: "Буде-Глимт"
Финляндия: ХИК
Чехия: "Яблонец", "Славия" (Прага)
Гибралтар: "Линкольн Ред Импс"
Кипр: "Анортосис", "Омония"
Греция: ПАОК
Сербия: "Партизан"
Казахстан: "Кайрат" (Алмата)
Израиль: "Маккаби" Тель-Авив, "Маккаби" Хайфа
Болгария: ЦСКА (София)
Азербайджан: "Карабах"
Армения: "Алашкерт"
Эстония: "Флора"
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Лига конференций 2021-2022: что нужно знать
- На групповом этапе выступят 32 команды (восемь групп по четыре команды).
- Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.
- Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.
- Жеребьевка группового этапа запланирована на 27 августа. Старт турнира состоится 16 сентября.