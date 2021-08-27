Лига конференций УЕФА: стало известно, кто сыграет на групповом этапе

В новом турнире от Украины будет участвовать только один клуб.

После завершения квалификации стали известны все участники группового этапа Лиги конференций 2021-2022. В этом сезоне впервые зрители увидят матчи новосозданного турнира, который УЕФА ввел в этом году. Все участники группового этапа Лиги конференций: Англия: "Тоттенхэм" (Лондон) Италия: "Рома" Германия: "Унион" (Берлин) Франция: "Ренн" Нидерланды: "Витесс", "Фейенорд", АЗ Алкмар Бельгия: "Гент" Швейцария: "Базель" Австрия: ЛАСК Украина: "Заря" (Луганск) Словакия: "Слован" (Братислава) Словения: "Мура" Румыния: "ЧФР Клуж" Дания: "Копенгаген", "Раннерс" Норвегия: "Буде-Глимт" Финляндия: ХИК Чехия: "Яблонец", "Славия" (Прага) Гибралтар: "Линкольн Ред Импс" Кипр: "Анортосис", "Омония" Греция: ПАОК Сербия: "Партизан" Казахстан: "Кайрат" (Алмата) Израиль: "Маккаби" Тель-Авив, "Маккаби" Хайфа Болгария: ЦСКА (София) Азербайджан: "Карабах" Армения: "Алашкерт" Эстония: "Флора" Читайте такжеКвалификация Лиги Европы: результаты ответных матчей раунда плей-офф Лига конференций 2021-2022: что нужно знать На групповом этапе выступят 32 команды (восемь групп по четыре команды).

Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.

Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Жеребьевка группового этапа запланирована на 27 августа. Старт турнира состоится 16 сентября. Автор: Артем Будрин

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