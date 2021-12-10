Лига конференций УЕФА: результаты матчей 6-го тура, итоговое положение команд (видео)

Первый в истории групповой этап Лиги конференций завершен.

9 декабря были сыграны матчи заключительного 6-го тура группового этапа Лиги конференций. По их итогам определились все участники плей-офф турнира. Результаты матчей Группа А ЛАСК - Хик - 3:0 "Алашкерт" - "Маккаби" Тель-Авив - 1:1 Итоговое положение команд: ЛАСК - 16 очков, "Маккаби" - 11, ХИК - 6, "Алашкерт" - 1 Группа В "Гент" - "Флора" - 1:0 "Партизан" - "Анортосис" - 1:1 Итоговое положение команд: "Гент" - 13 очков, "Партизан" - 8, "Анортосис" - 6, "Флора" - 5 Группа С ЦСКА София - "Рома" - 2:3 "Заря" - "Буде-Глимт" - 1:1 Итоговое положение команд: "Рома" - 13 очков, "Буде-Глимт" - 12, "Заря" - 7, ЦСКА София - 1 Группа D ЧФР - "Яблонец" - 2:0 "АЗ Алкмаар" - "Раннерс" - 1:0 Итоговое положение команд: "АЗ Алкмаар" - 14 очков, "Раннерс" - 7, "Яблонец" - 6, "ЧФР" - 4 Группа E "Унион Берлин" - "Славия" - 1:1 "Фейеноорд" - "Маккаби" Хайфа - 2:1 Итоговое положение команд: "Фейеноорд" - 14 очков, "Славия" - 8, "Унион Берлин" - 7, "Маккаби" - 4 Группа F "Копенгаген" - "Слован" Братислава - 2:0 ПАОК - "Линкольн Ред Импс" - 2:0 Итоговое положение команд: "Копенгаген" - 15 очков, ПАОК - 11, "Слован" - 8, "Линкольн Ред Импс" - 0 Группа G "Витесс" - "Мура" - 3:1 "Тоттенхэм" - "Ренн" - матч перенесен Положение команд: "Ренн" - 11 очков (5 матчей), "Витесс" - 10 (6), "Тоттенхэм" - 7 (5), "Мура" - 3 (6) Группа H "Омония" - "Кайрат" - 0:0 "Базель" - "Карабах" - 3:0 Итоговое положение команд: "Базель" - 14 очков, "Карабах" - 11, "Омония" - 4, "Кайрат" - 2 Читайте такжеЛига Европы и Лига конференций: кто вышел в плей-офф двух еврокубков Лига конференций 2021-2022: что нужно знать На групповом этапе выступали 32 команды.

Команды, занявшие первые места в своих группах, прошли сразу в 1/8 финала плей-офф.

Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии состоится 13 декабря.

Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Финал запланирован на 25 мая в столице Албании - Тиране. Автор: Антон Дударь

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