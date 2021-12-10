Групповой этап второго по значимости еврокубка подошел к завершению.

9 декабря состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы 2021-2022.

По их итогам стали известны команды, которые сыграют в плей-офф Лиги Европы (те, кто занял первые и вторые места), а также в плей-офф Лиги конференций (те, кто занял третьи места).

Результаты матчей

Группа А

"Спарта" Прага - "Брондбю" - 2:0

"Лион" - "Рейнджерс" - 1:1

Итоговое положение команд: "Лион" - 16 очков, "Рейнджерс" - 8, "Спарта" - 7, "Брондбю" - 2

Группа В

"Штурм" - "Монако" - 1:1

"Реал Сосьедад" - ПСВ - 3:0

Итоговое положение команд: "Монако" - 12 очков, "Реал Сосьедад" - 9, ПСВ - 8, "Штурм" - 2

Группа С

"Легия" - "Спартак" - 0:1

"Наполи" - "Лестер" - 3:2

Итоговое положение команд: "Спартак" - 10 очков, "Наполи" - 10, "Лестер" - 8, "Легия" - 6

Группа D

"Антверпен" - "Олимпиакос" - 1:0

"Фенербахче" - "Айнтрахт" Франкфурт - 1:1

Итоговое положение команд: "Айнтрахт" - 12, "Олимпиакос" - 9, "Фенербахче" - 6, "Антверпен" - 5

Группа E

"Марсель" - "Локомотив" Москва - 1:0

"Лацио" - "Галатасарай" - 0:0

Итоговое положение команд: "Галатасарай" - 12 очков, "Лацио" - 9, "Марсель" - 7, "Локомотив" - 2

Группа F

"Брага" - "Црвена Звезда" - 1:1

"Лудогорец" - "Митьюлланд" - 0:0

Итоговое положение команд: "Црвена Звезда" - 11 очков, "Брага" - 10, "Митьюлланд" - 9, "Лудогорец" - 2

Группа G

"Ференцварош" - "Байер" - 1:0

"Селтик" - "Бетис" - 3:2

Итоговое положение команд: "Байер" - 13 очков, "Бетис" - 10, "Селтик" - 9, "Ференцварош" - 3

Группа H

"Вест Хэм" - "Динамо" Загреб - 0:1

"Генк" - "Рапид" Вена - 0:1

Итоговое положение команд: "Вест Хэм" - 13 очков, "Динамо" Загреб - 10, "Рапид" - 6, "Генк" - 5

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Лига Европы 2021-2022: что нужно знать

С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе играли 32 команды, а не 48, как было раньше.

Победители групп вышли сразу в 1/8 финала, а команды, которые заняли вторые места, сыграют в стыковых матчах плей-офф с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые заняли в Лиге Европы третьи места, сыграют в стыковых матчах плей-офф (1/16 финала) Лиги конференций.

Жеребьевка первого раунда плей-офф состоится 13 декабря, а матчи навылет стартуют в феврале.

Финал турнира пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.

Впервые за 14 лет на групповом раунде ЛЕ Украина не была представлена ни одним клубом.

Автор: Антон Дударь