"Барселона" не смогла одолеть "Айнтрахт" на выезде.

7 апреля были сыграны первые матчи в рамках 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Борьбу за трофей на этом этапе ведут восемь коллективов, среди которых "Аталанта" Руслана Малиновского и "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. Команды украинских футболистов завершили свои матчи с одинаковым счетом - 1:1.

"Аталанта" в гостях сыграла вничью с немецким "РБ Лейпциг".

"РБ Лейпциг" - "Аталанта" - 1:1

Голы: Муриэль, 17 - Орбан, 58

Счет матча открыл на 17-й минуте Луис Муриэль, но немцы сумели отыграться во второй половине встречи – отличился Вилли Орбан.

Украинец Руслан Малиновский провел весь матч в запасе.

Обзор матча:

"Вест Хэм" на своем поле принимал французский "Лион".

"Вест Хэм" - "Лион" - 1:1

Голы: Боуэн 52 – Ндомбеле 66

Удаление: Крессуэлл 45+3 (Вест Хэм)

Весь второй тайм "молотобойцы" провели в меньшинстве. Сам Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.

Голами в этом противостоянии отличились: Боуэн на 52-й минуте в составе английского клуба и Ндомбеле на 66-й минуте - у французов.

Обзор матча:

В других матчах, "Барселона" на выезде не сумела обыграть "Айнтрахт", несмотря на то, что каталонцы завершали матч в большинстве. "Брага" дома минимально обыграла "Рейнджерс".

"Айнтрахт" - "Барселона" - 1:1

Голы: Кнауфф 48 – Ферран Торрес 66

Удаление: Тута 78 (Айнтрахт)

Обзор матча:

"Брага" - "Рейнджерс" - 1:0

Гол: Руис 40

Обзор матча:

Ответные матчи состоятся через неделю, 14 апреля.

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