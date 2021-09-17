"Лацио" проиграл "Галатасараю", а "Лион" обыграл "Рейнджерс".

16 сентября прошел первый тур группового этапа Лиги Европы.

В центральном поединке "Лестер" и "Наполи" между собой сыграли вничью. Зрелищным получилось противостояние между "Селтиком" и "Бетисом". Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть загребское "Динамо". Украинец вышел на замену и сыграл заключительные 10 минут.

Еще один футболист сборной Украины Александр Зубков сыграл 86 минут за "Ференцварош" в матче против "Байера". Украинец Игорь Харатин провел 59 минут за свой новый клуб "Легию" против московского "Спартака".

Результаты матчей

Группа A

"Рейнджерс" - "Лион" - 0:2

"Брондбю" - "Спарта" Прага - 0:0

Группа B

"Монако" - "Штурм Грац" - 1:0

ПСВ - "Реал Сосьедад" - 2:2

Группа C

"Лестер" - "Наполи" - 2:2

"Спартак" (Москва) - "Легия" - 0:1

Группа D

"Олимпиакос" - "Антверпен" - 2:1

"Айнтрахт" - "Фенербахче" - 1:1

Группа E

"Галатасарай" - "Лацио" - 1:0

"Локомотив" (Москва) - "Марсель" - 1:1

Группа F

"Црвена Звезда" - "Брага" - 2:1

"Мидтьюлланд" - "Лудогорец" - 1:1

Группа G

"Бетис" - "Селтик" - 4:3

"Байер" - "Ференцварош" - 2:1

Группа Н

"Динамо" (Загреб) - "Вест Хэм" - 0:2

"Рапид" - "Генк" - 0:1

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Лига Европы 2021-2022: что нужно знать

С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе сыграют 32 команды, а не 48, как было раньше.

Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.

Групповой этап продлится до 9 декабря. Финал пройдет в городе "Севилья" на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.

Впервые за 14 лет на групповом раунде ЛЕ Украина не представлена ни одним клубом.

Автор: Артем Будрин