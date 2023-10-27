Украинские клубы на стадии группового раунда Лиги Европы не выступают.

В четверг, 26 октября, были сыграны матчи третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.

Украинских команд на этой стадии турнира нет, однако есть украинские футболисты, чьи клубы добрались до группового турнира ЛЕ.

В частности, "Ракув" Владислава Кочергина в 3-м туре сыграл вничью против португальского "Спортинга". Украинский хавбек отличился голевой передачей.

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Молдавский "Шериф", в составе которого играет Максим Коваль, разошелся миром в этом туре с швейцарским "Серветтом".

Австрийский ЛАСК, за который выступает украинский защитник Макс Таловеров, проиграл бельгийскому "Юниону".

Лига Европы-2023/24: результаты матчей 3-го тура

Четверг, 26 октября

"Арис" (Кипр) - "Бетис" (Испания) 0:1

"Бачка-Топола" (Сербия) - "Фрайбург" (Германия) - 1:3

"Марсель" (Франция) - АЕК (Греция) - 3:1

"Мольде" (Норвегия) - "Хеккен" (Швеция) - 5:1

"Олимпиакос" (Греция) - "Вест Хэм" (Англия) - 2:1

"Ракув" (Польша) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1

"Спарта" Прага (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0

"Штурм" (Австрия) - "Аталанта" (Италия) - 2:2

"Байер" (Германия) - "Карабах" (Азербайджан) - 5:1

"Брайтон" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) - 2:0

"Ливерпуль" (Англия) - "Тулуза" (Франция) - 5:1

"Панатинаикос" (Греция) - "Ренн" (Франция) - 1:2

"Рома" (Италия) - "Славия" Прага (Чехия) - 2:0

"Юнион" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) - 2:1

"Шериф" (Молдова) - "Серветт" (Швейцария) - 1:1

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья". В финале турнира в прошлом сезоне они победили римскую "Рому".

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