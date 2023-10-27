В четверг, 26 октября, были сыграны матчи третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.
Украинских команд на этой стадии турнира нет, однако есть украинские футболисты, чьи клубы добрались до группового турнира ЛЕ.
В частности, "Ракув" Владислава Кочергина в 3-м туре сыграл вничью против португальского "Спортинга". Украинский хавбек отличился голевой передачей.
Молдавский "Шериф", в составе которого играет Максим Коваль, разошелся миром в этом туре с швейцарским "Серветтом".
Австрийский ЛАСК, за который выступает украинский защитник Макс Таловеров, проиграл бельгийскому "Юниону".
Лига Европы-2023/24: результаты матчей 3-го тура
Четверг, 26 октября
- "Арис" (Кипр) - "Бетис" (Испания) 0:1
- "Бачка-Топола" (Сербия) - "Фрайбург" (Германия) - 1:3
- "Марсель" (Франция) - АЕК (Греция) - 3:1
- "Мольде" (Норвегия) - "Хеккен" (Швеция) - 5:1
- "Олимпиакос" (Греция) - "Вест Хэм" (Англия) - 2:1
- "Ракув" (Польша) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1
- "Спарта" Прага (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0
- "Штурм" (Австрия) - "Аталанта" (Италия) - 2:2
- "Байер" (Германия) - "Карабах" (Азербайджан) - 5:1
- "Брайтон" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) - 2:0
- "Ливерпуль" (Англия) - "Тулуза" (Франция) - 5:1
- "Панатинаикос" (Греция) - "Ренн" (Франция) - 1:2
- "Рома" (Италия) - "Славия" Прага (Чехия) - 2:0
- "Юнион" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) - 2:1
- "Шериф" (Молдова) - "Серветт" (Швейцария) - 1:1
Напомним, действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья". В финале турнира в прошлом сезоне они победили римскую "Рому".