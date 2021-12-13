Лига Европы: итоги жеребьевки плей-офф

"Севилья" сыграет с "Динамо", а "Наполи" - с "Барселоной".

13 декабря состоялась жеребьевка дополнительного раунда плей-офф Лиги Европы. Борьбу за трофей продолжают 24 команды. Восемь клубов, которые выиграли свои группы на групповом этапе Лиги Европы, сразу попали в 1/8 финала турнира. Обладатели вторых мест сыграют против команд, которые стали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов и победители противостояний присоединятся к участникам 1/8 финала. Результаты жеребьевки дополнительного раунда плей-офф Лиги Европы "Олимпиакос" (Греция) - "Аталанта" (Италия) "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания) "Рейнджерс" (Шотландия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) "Бетис" (Испания) - "Зенит" (Россия) "Брага" (Португалия) - "Шериф" (Молдова) "Реал Сосьедад" (Испания) - "РБ Лейпциг" (Германия) "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Севилья" (Испания) "Лацио" (Италия) - "Порту" (Португалия) Читайте также Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать В 1/8 финала гарантированно попали: "Лион", "Монако" (все - Франция), "Спартак" (Москва, Россия), "Айнтрахт", "Байер" (все - Германия), "Галатасарай" (Турция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Вест Хэм" (Англия).

Поединки дополнительного раунда плей-офф пройдут 17 и 24 февраля. Сеяные команды первые матчи проведут на выезде. Напомним, что правило выездного гола УЕФА отменил.

Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года. Автор: Артем Будрин

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