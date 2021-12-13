13 декабря состоялась жеребьевка дополнительного раунда плей-офф Лиги Европы. Борьбу за трофей продолжают 24 команды.
Восемь клубов, которые выиграли свои группы на групповом этапе Лиги Европы, сразу попали в 1/8 финала турнира. Обладатели вторых мест сыграют против команд, которые стали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов и победители противостояний присоединятся к участникам 1/8 финала.
Результаты жеребьевки дополнительного раунда плей-офф Лиги Европы
"Олимпиакос" (Греция) - "Аталанта" (Италия)
"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания)
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
"Бетис" (Испания) - "Зенит" (Россия)
"Брага" (Португалия) - "Шериф" (Молдова)
"Реал Сосьедад" (Испания) - "РБ Лейпциг" (Германия)
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Севилья" (Испания)
"Лацио" (Италия) - "Порту" (Португалия)
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Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать
- В 1/8 финала гарантированно попали: "Лион", "Монако" (все - Франция), "Спартак" (Москва, Россия), "Айнтрахт", "Байер" (все - Германия), "Галатасарай" (Турция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Вест Хэм" (Англия).
- Поединки дополнительного раунда плей-офф пройдут 17 и 24 февраля. Сеяные команды первые матчи проведут на выезде. Напомним, что правило выездного гола УЕФА отменил.
Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.