В Мадриде зафиксирована ничья.

В первом поединке 1/8 финала ЛЧ мадридский "Атлетико" не удержал победу над "Манчестер Юнайтед".

На 7-й минуте Жоау Феликс точным ударом головы вывел вперед "матрасников". Однако за 10 минут до конца противостояния 19-летний шведский форвард Энтони Эланга сравнял счет. В итоге на табло - 1:1.

Ответный матч пройдет 15 марта.

"Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:1

Голы: Феликс, 7 - Эланга, 80

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Савич, Рейнилду, Льоренте, Эррера, Кондогбия, Лоди (Лемар, 76), Корреа, Жоау Феликс (Гризманн, 76)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Линделеф (Уан-Биссака, 66), Варан, Магуайр, Шоу (Теллес, 66), Фред, Погба (Матич, 66), Решфорд (Эланга, 76), Санчо (Лингард, 82), Фернандеш, Роналду

Видео обзор поединка

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