В первом туре ЛЧ было забито 44 мяча.

14 и 15 сентября прошли матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.

В 16 поединках было забито 44 гола - в среднем команды забивали 2,75 гола за игру.

Самым результативным стал матч между "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" - 6:3. Он также стал самым результативным для "Сити" в Лиге чемпионов.

Сразу четыре гола забил форвард "Аякса" Себастьян Алле, который помог своей команде разгромить "Спортинг" со счетом 5:1.

Медиасервис MEGOGO опубликовал видео всех голов 1-го тура ЛЧ.

Все голы 14 сентября

Все голы 15 сентября

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Лига чемпионов: результаты матчей 14 сентября.

Лига чемпионов: результаты матчей 15 сентября.

Автор: Антон Дударь