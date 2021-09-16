Форвард Аякса Себастьян Алле забил четыре гола / фото REUTERS
14 и 15 сентября прошли матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.
В 16 поединках было забито 44 гола - в среднем команды забивали 2,75 гола за игру.
Самым результативным стал матч между "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" - 6:3. Он также стал самым результативным для "Сити" в Лиге чемпионов.
Сразу четыре гола забил форвард "Аякса" Себастьян Алле, который помог своей команде разгромить "Спортинг" со счетом 5:1.
Медиасервис MEGOGO опубликовал видео всех голов 1-го тура ЛЧ.
Все голы 14 сентября
Все голы 15 сентября
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.
- График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.
- В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
- Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.
- Лига чемпионов: результаты матчей 14 сентября.
- Лига чемпионов: результаты матчей 15 сентября.