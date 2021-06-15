15 июня состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
Украина на этом этапе командами не представлена.
Украинский тренер Роман Григорчук, который возглавляет чемпиона Беларуси солигорский "Шахтер", получил в соперники болгарский "Лудогорец".
Результаты жеребьевки
"Фола" (Люксембург) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
"Слован" (Словакия) - "Шэмрок" (Ирландия)
"Мальме" (Швеция) - "Рига" (Латвия)
"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Легия" (Польша)
"Коннас-Ки" (Уэльс) - "Алашкерт" (Армения)
ХИК (Финляндия) - "Будучность" Подгорица (Черногория)
ЧФР (Румыния) - "Борац" Баня-Лука (Босния)
"Шкендия" (Северна Македония) - "Мура" (Словения)
"Теута" (Албания) - "Шериф" (Молдова)
"Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Нефтчи" (Азербайджан)
"Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Кайрат" (Казахстан)
"Лудогорец" (Болгария) - "Шахтер" Солигорск (Беларусь)
"Ференцварош" (Венгрия) - Победитель предварительного раунда ("Фольгоре" (Сан-Марино)/"Приштина" (Косово)/ХБ (Фареры)/"Интер" (Андорра)
"Жальгирис" (Литва) - "Линфилд" (Северная Ирландия)
"Флора" (Эстония) - "Хибернианс" (Мальта)
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Валюр" (Исландия)
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Матчи этой стадии пройдут 6/7 и 13/14 июля.
Украинские клубы в Лиге чемпионов 2021-2022: что нужно знать
- Киевское "Динамо" на правах чемпиона Украины стартует в ЛЧ сразу с группового этапа. Своих соперников по групповому этапу киевляне узнают 26 августа, а старт в турнире намечен на 14-15 сентября.
- "Шахтеру" необходимо пройти два раунда квалификации. "Горняки" стартуют с третьего раунда по пути "Представителей лиг" 3 или 4 августа (ответные матчи - 10 августа). Своего первого соперника они узнают 19 июля, а если пройдут дальше, то сыграют в решающем раунде плей-офф.
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