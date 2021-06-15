Лига чемпионов: состоялась жеребьевка первого раунда квалификации

Матчи 1-го отборочного раунда пройдут уже в июле.

15 июня состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Украина на этом этапе командами не представлена. Украинский тренер Роман Григорчук, который возглавляет чемпиона Беларуси солигорский "Шахтер", получил в соперники болгарский "Лудогорец". Результаты жеребьевки "Фола" (Люксембург) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) "Слован" (Словакия) - "Шэмрок" (Ирландия) "Мальме" (Швеция) - "Рига" (Латвия) "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Легия" (Польша) "Коннас-Ки" (Уэльс) - "Алашкерт" (Армения) ХИК (Финляндия) - "Будучность" Подгорица (Черногория) ЧФР (Румыния) - "Борац" Баня-Лука (Босния) "Шкендия" (Северна Македония) - "Мура" (Словения) "Теута" (Албания) - "Шериф" (Молдова) "Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Нефтчи" (Азербайджан) "Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Кайрат" (Казахстан) "Лудогорец" (Болгария) - "Шахтер" Солигорск (Беларусь) "Ференцварош" (Венгрия) - Победитель предварительного раунда ("Фольгоре" (Сан-Марино)/"Приштина" (Косово)/ХБ (Фареры)/"Интер" (Андорра) "Жальгирис" (Литва) - "Линфилд" (Северная Ирландия) "Флора" (Эстония) - "Хибернианс" (Мальта) "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Валюр" (Исландия) Читайте такжеВ УЕФА задумали еще одну реформу Лиги чемпионов: что хотят изменить Матчи этой стадии пройдут 6/7 и 13/14 июля. Украинские клубы в Лиге чемпионов 2021-2022: что нужно знать Киевское "Динамо" на правах чемпиона Украины стартует в ЛЧ сразу с группового этапа. Своих соперников по групповому этапу киевляне узнают 26 августа, а старт в турнире намечен на 14-15 сентября.

"Шахтеру" необходимо пройти два раунда квалификации. "Горняки" стартуют с третьего раунда по пути "Представителей лиг" 3 или 4 августа (ответные матчи - 10 августа). Своего первого соперника они узнают 19 июля, а если пройдут дальше, то сыграют в решающем раунде плей-офф. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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