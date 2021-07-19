По итогам жеребьевки были сформированы десять пар.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На этой стадии борьбу будут вести 20 команд: 7 только начнут свой путь в квалификации, а 13 выйдут из второго отборочного раунда.

В ходе жеребьевки было сформировано девять потенциальных пар и одна - уже окончательная, с участием представителя Украины "Шахтера".

Результаты жеребьевки

Путь чемпионов

"Динамо" Загреб (Хорватия) / "Омония" (Кипр) - "Легия" (Польша) / "Флора" (Эстония)﻿

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) / ЧФР (Румыния) - "Слован" (Словакия) / "Янг Бойз" (Швейцария)

"Олимпиакос" (Греция) / "Нефтчи" (Азербайджан) - "Мура" (Словения) / "Лудогорец" (Болгария)

"Кайрат" (Казахстан) / "Црвена Звезда" (Сербия)﻿ - "Алашкерт" (Армения) / "Шериф" (Молдова)

"Мальме" (Швеция) / ХИК (Финляндия)﻿ - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Ференцварош" (Венгрия) / "Жальгирис" (Литва) - "Славия" (Чехия)

Путь представителей лиг

ПСВ (Нидерланды) / "Галатасарай" (Турция) - "Селтик" (Шотландия) / "Митьюлланд" (Дания)

"Спартак" (Россия) - "Бенфика" (Португалия)

"Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина)

"Монако" (Франция) - "Рапид" (Австрия) / "Спарта" (Чехия)

Матчи этой стадии пройдут 3/4 и 10 августа.

Лига чемпионов 2021-2022: что нужно знать

Лига чемпионов: результаты первого раунда квалификации.

Проигравшие команды из "Пути представителей лиг" попадут сразу в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие команды из "Пути чемпионов" окажутся в раунде плей-офф Лиги Европы.

Победители матчей третьего раунда выйдут в решающий раунд квалификации (раунд плей-офф). Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 2 августа.

С нового сезона в еврокубках отменено правило выездного гола в матчах плей-офф и квалификации.

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Автор: Антон Дударь