Лига чемпионов: расписание матчей заключительного тура группового этапа

"Реал" будет принимать "Интер", а "Бавария" - "Барселону".

7 и 8 декабря пройдут матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022. Расписание поединков 7 декабря Группа С. 22.00. "Боруссия" Д - "Бешикташ" Группа С. 22.00. "Аякс" - "Спортинг" Группа D. 22.00. "Шахтер" - "Шериф" Группа D. 22.00. "Реал" - "Интер" Группа А. 19.45. ПСЖ - "Брюгге" Группа А. 19.45. "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити" Группа В. 22.00. "Порту" - "Атлетико" Группа В. 22.00. "Милан" - "Ливерпуль" 8 декабря Группа Н. 19.45. "Зенит" - "Челси" Группа Н. 19.45. "Ювентус" - "Мальме" Группа F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз" Группа F. 22.00. "Аталанта" - "Вильярреал" Группа G. 22.00. "Зальцбург" - "Севилья" Группа G. 22.00. "Вольфсбург" - "Лилль" Группа Е. 22.00. "Бенфика" - "Динамо" Киев Группа Е. 22.00. "Бавария" - "Барселона" Лига чемпионов 2021-2022: главное Групповой раунд Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно играют друг против друга дома и на выезде.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Лига чемпионов: результаты матчей 24 ноября.

Лига чемпионов: результаты матчей 23 ноября. Автор: Артем Будрин

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