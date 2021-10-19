19 и 20 октября состоятся поединки 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.
Расписание матчей
19 октября
Группа С. 19.45. "Бешикташ" - "Спортинг"
Группа С. 22.00. "Аякс" - "Боруссия" Дортмунд
Группа А. 19.45. "Брюгге" - "Манчестер Сити"
Группа А. 22.00. ПСЖ - "РБ Лейпциг"
Группа В. 22.00. "Порту" - "Милан"
Группа В. 22.00. "Атлетико" - "Ливерпуль"
Группа D. 22.00. "Интер" - "Шериф"
Группа D. 22.00. "Шахтер" - "Реал"
20 октября
Группа Е. 19.45. "Барселона" - "Динамо" Киев
Группа Е. 22.00. "Бенфика" - "Бавария"
Группа G. 22.00. "Лилль" - "Севилья"
Группа G. 19.45. "Зальцбург" - "Вольфсбург"
Группа F. 22.00. "Янг Бойз" - "Вильярреал"
Группа F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта"
Группа Н. 22.00. "Зенит" - "Ювентус"
Группа Н. 22.00. "Челси" - "Мальме"
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Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.
- График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.
- В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
- Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.
- Лига чемпионов: результаты матчей 28 сентября.
- Лига чемпионов: результаты матчей 29 сентября.