Лига чемпионов: расписание матчей 3-го тура группового этапа

"Динамо" и "Шахтер" сыграют против испанских клубов, "Челси" примет "Мальме", а "МЮ" встретится с "Аталантой".

19 и 20 октября состоятся поединки 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022. Расписание матчей 19 октября Группа С. 19.45. "Бешикташ" - "Спортинг" Группа С. 22.00. "Аякс" - "Боруссия" Дортмунд Группа А. 19.45. "Брюгге" - "Манчестер Сити" Группа А. 22.00. ПСЖ - "РБ Лейпциг" Группа В. 22.00. "Порту" - "Милан" Группа В. 22.00. "Атлетико" - "Ливерпуль" Группа D. 22.00. "Интер" - "Шериф" Группа D. 22.00. "Шахтер" - "Реал" 20 октября Группа Е. 19.45. "Барселона" - "Динамо" Киев Группа Е. 22.00. "Бенфика" - "Бавария" Группа G. 22.00. "Лилль" - "Севилья" Группа G. 19.45. "Зальцбург" - "Вольфсбург" Группа F. 22.00. "Янг Бойз" - "Вильярреал" Группа F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" Группа Н. 22.00. "Зенит" - "Ювентус" Группа Н. 22.00. "Челси" - "Мальме" Читайте такжеЛига чемпионов: назван лучший гол 2-го тура (видео) Лига чемпионов 2021-2022: главное Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Лига чемпионов: результаты матчей 28 сентября.

Лига чемпионов: результаты матчей 29 сентября. Автор: Артем Будрин

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